Afrique du Nord: Le gouvernement ambitionne de réaliser la complémentarité économique entre la Tunisie et la Libye (Maddouri)

Tunis — Le gouvernement ambitionne de parvenir à réaliser la complémentarité économique entre la Tunisie et la Libye et à renforcer leur intégration, à travers l'impulsion des investissements bilatéraux et de la facilité de circulation des personnes et des marchandises entre les deux pays, ainsi que l'élargissement des domaines de coopération (économique, culturel, social...), a indiqué le chef du Gouvernement, Kamel Maddouri.Intervenant, vendredi, à Sousse, à l'ouverture des travaux de la 38ème édition des Journées de l'Entreprise, organisée sous le thème «l'Entreprise et les Grands changements : Adaptation et Opportunités», par l'Institut arabe des chefs d'entreprises, Maddouri a appelé à tirer profit des changements et des évolutions enregistrées à l'échelle mondiale.

Il a rappelé, en outre, l'appel du président de la République à fonder un nouveau système basé sur l'humain avec une nouvelle approche de développement national, dont les principaux piliers consistent à mettre en place toutes les conditions nécessaires pour assurer une relance économique, à la hauteur des aspirations des citoyens. Le chef du Gouvernement a souligné, aussi, que la lutte contre la corruption impose le recours à une révolution législative, visant à adapter le cadre législatif et institutionnel aux exigences de la mise en place d'une économie compétitive et durable.

D'après lui, l'État oeuvre à instaurer un modèle économique basé sur la valeur ajoutée dans les domaines de l'économie verte, l'économie bleue et l'économie circulaire, ainsi que sur l'appui des projets de décarbonation, réitérant l'engagement du gouvernement à présenter des incitations aux entreprises pour les encourager à contribuer à la réduction des émissions de carbone.

Selon Maddouri, la Tunisie se présente comme l'un des pays pionnier qui oeuvre à asseoir les fondements d'un cadre environnemental et énergétique durable, et ce, en veillant à assurer une adéquation entre les objectifs de développement économique et la préservation de l'environnement.

«La Tunisie s'attèle à digitaliser l'administration et à mettre en place une gouvernance unifiée pour l'ensemble de grands projets numériques, ce qui permettra de booster les investissements et de faire face à la corruption », a affirmé le chef du Gouvernement.

Et de préciser que la révision du cadre juridique de l'investissement à travers l'élaboration d'un texte unique consensuel, va permettre une révision globale du système d'incitation à l'investissement mais, aussi, de pallier aux difficultés rencontrées par l'investisseur dans divers domaines. "Une approche participative sera adoptée pour la préparation de cette nouvelle copie, de manière à répondre aux attentes de l'entreprise, en ce qui concerne la simplification des procédures administratives et l'encouragement de l'orientation vers les secteurs à haute valeur ajoutée".

Il a rappelé les principales nouveautés de la loi de finances pour l'exercice 2025, à savoir, notamment, l'amnistie fiscale et douanière, la création de plusieurs mécanismes financiers au profit des jeunes promoteurs et des start-ups dont une ligne de crédit de 10 millions de dinars au profit des petites et moyennes entreprises.

Une allocation supplémentaire de 20 millions de dinars sera accordée à la ligne de financement des sociétés communautaires, a-t-il dit, relevant l'importance de l'initiative présidentielle relative à la création de ces sociétés, laquelle a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes dans les régions intérieures.

Maddouri a mis l'accent sur la volonté de l'Etat d'offrir aux promoteurs de sociétés communautaires, des conditions optimales notamment l'accompagnement et la facilitation de l'accès au financement.

En ce qui concerne la révision du code du travail, l'objectif est "de concilier les conditions de promotion de l'investissement et de dynamisation de l'emploi et les exigences de la protection des droits essentiels des employés".

Dans son intervention, le vice-premier ministre et ministre de la Santé libyen, Ramadan Abou Jannah, a souligné la nécessité d'orienter les efforts tuniso-libyens vers le développement des législations notamment dans le secteur bancaire pour faciliter davantage les échanges commerciaux, en vue de réaliser un véritable partenariat et une complémentarité économique.

Il a appelé à renforcer la coopération culturelle et touristique ainsi que dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit, également, de renforcer et faciliter les liaisons aériennes entre les deux pays et d'autoriser les liaisons aériennes entre la ville libyenne de Sebha et Tunis.

Et de relever l'importance de renforcer la coopération bilatérale en matière de développement local et de décentralisation notamment entre les municipalités de part et d'autre des frontières. Il a appelé les sociétés tunisiennes à établir des partenariats pour la réalisation de projets en Libye et plus particulièrement au sud du pays qui "offre des opportunités prometteuses d'investissement" et de ne pas "se cantonner à l'investissement dans les régions de l'ouest et de l'est".

Abou Jannah a estimé que le développement des régions frontalières entre la Tunisie et la Libye, nécessite une plus grande participation de l'Algérie de manière à renforcer la stabilité régionale et de consacrer un modèle de rapprochement qui sert d'exemple à suivre aux plans arabe et régional.