Sénégal: Saint-Louis - Réunion préparatoire de la foire internationale (fisa) - La 5ème édition prévue du 05 au 20 janvier prochain à la place Baya Ndar

Les préparatifs vont bon train dans la ville tricentenaire en ce qui concerne la 5ème édition de la Foire Internationale de Saint-Louis (FISA), prévue du 05 au 20 janvier prochain. Organisée par la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Saint-Louis et placée sous le thème : "Promotion des Entreprises de la région de Saint-Louis dans un environnement en pleine mutation", cette foire a suscité cette fois-ci la tenue d'un Comité régional de développement (CRD), convoqué par le Gouverneur de la région de Saint-Louis, en vue de sa réussite. L'autorité administrative a instruit les différents chefs de service d'accompagner la Chambre de Commerce dans l'organisation de cet événement dont les stands seront subventionnés par l'ADEPME au profit des entreprises qui se sont formalisées.

Cette Foire Internationale de Saint-Louis (FISA) s'inscrit dans le cadre des activités que mène la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Saint-Louis, pour l'atteinte des objectifs qu'elle s'est fixés, notamment de rendre performante l'économie locale. Intitulée «Les Vitrines de Saint-Louis», cette foire qui en est à la 5ème édition est prévue du 05 au 20 janvier prochain à la place Baya Ndar ex-Faidherbe. C'est dans cette optique de réussir l'organisation de cette foire que le Gouverneur de la région de Saint-Louis a convoqué avant-hier, mercredi 4 décembre, une réunion préparatoire de cet événement, en présence des différents chefs de service qui se sont tous engagés à accompagner la Chambre de Commerce.

Prenant la parole, le président de cette Chambre consulaire, Cheikh Mouhamadou Sourang, s'est appesanti sur les retombées des foires antérieures sur le secteur économique. «Cette foire ne se limite pas seulement à l'aspect commercial ; mais le plus important, ce sont les panels que nous organisons et leurs retombées. Rappelons qu'au terme de certains panels, l'Ambassade de Turquie nous a offert 20 visas d'une durée de 02 ans. Le COSEC également nous a offert trois ponts bascules en plus d'un appui financier destiné aux opérateurs économiques», s'est réjoui M. Sourang.

Il a rappelé l'objectif visé à travers l'organisation de cette foire à savoir d'établir les bases d'une meilleure appropriation des retombées de l'exploitation du gaz naturel. Ce qui concourrait à l'émergence d'une économie performante de la région de Saint-Louis ; mais aussi de profiter des opportunités offertes pour relever les défis de l'heure notamment la lutte contre le chômage des jeunes.

Il s'agit de statuer sur l'impact de l'exploitation des ressources naturelles dans l'économie régionale ; d'échanger sur les stratégies actuellement mises en oeuvre au niveau national pour promouvoir les entreprises locales (La Loi sur le Contenu Local, entre autres) ; de faire une projection des enjeux et défis afin de booster les potentialités de la région, pour favoriser un réel développement économique local ; d'offrir aux participants une cadre d'échanges économiques et commerciaux pour promouvoir un creuset d'idées et d'expériences pertinentes permettant de relever les défis de l'heure ; de favoriser l'emploi des jeunes par le développement des créneaux porteurs et la création de Start-up performants dans la région en passant par le partenariat public-privé ; d'inciter les acteurs économiques à la professionnalisation et à la vulgarisation des expériences et savoir-faire.