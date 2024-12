Maroc: Investissement - Fès-Meknès pleinement engagée dans la réalisation des orientations nationales (M. Zidane)

Fès — La région de Fès-Meknès est pleinement engagée dans la mise en oeuvre des orientations nationales en matière d'investissement, a affirmé, jeudi à Fès, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

S'exprimant à l'ouverture du 4ème Forum économique Fès-Meknès (5-7 décembre), le ministre a cité la Zone d'accélération industrielle d'Ain Cheggag, Fès Smart Factory, EcoParc, entre autres "projets structurants ambitieux, innovants et respectueux de l'environnement" en cours de concrétisation dans la région.

Après avoir noté les territoires ont besoin de nouveaux horizons pour capitaliser sur leurs atouts et faire du chantier de la régionalisation avancée un véritable succès, le ministre délégué a fait part de l'engagement du gouvernement à faire de ces territoires un moteur de développement, à fournir des infrastructures de classe mondiale et à former les jeunes talents dont le Royaume regorge de manière à stimuler les investissements privés, tant nationaux qu'étrangers et partant contribuer à la création de richesses et d'emplois.

Le ministre a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a également fixé des objectifs clairs pour la période 2022-2026, à savoir mobiliser des investissements privés à hauteur de 550 milliards de dirhams pour créer 500 000 emplois.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces objectifs au niveau régional et sectoriel, le ministère, en partenariat avec toutes les parties prenantes du système d'investissement, y compris les secteurs ministériels, les institutions publiques, les wilayas, les conseils régionaux, le secteur privé et les centres d'investissement régionaux, a fixé des objectifs clairs pour chacune des régions du Royaume afin de contribuer à la mise en oeuvre des objectifs en matière d'investissement privé", a-t-il relevé.

M. Zidane a souligné, dans ce cadre, "l'impératif de renforcer les synergies entre toutes les parties prenantes et d'œuvrer à l'intensification des efforts en créant un environnement favorable à la promotion des investissements".

De son côté, le directeur général de l'Industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce, Youssef Fadli a affirmé que la région de Fès-Meknès dispose de tous les atouts à même de lui permettre de remplir les défis d'accélération du développement économique et industriel ainsi que les chantiers auxquels adhère le pays, dont les préparatifs pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030.

Pour accompagner cette vision, le ministère de l'Industrie et du Commerce s'emploie à déployer une stratégie industrielle et commerciale pour renforcer ce secteur au niveau de cette région, avec la programmation de nombreux projets structurants dans le domaine industriel, a-t-il dit, notant que le ministère a consacré des enveloppes budgétaires estimées à plus de 460 millions de dirhams à la réalisation de ces projets.

Le gouvernement, a poursuivi M. Fadli ambitionne d'instaurer une égalité sociale et spatiale dans la répartition des investissements en faveur des différentes provinces du Royaume et une meilleure exploitation des ressources naturelles et des potentialités des différentes régions.

A cet égard, la nouvelle Charte d'Investissement est un mécanisme essentiel pour renforcer la compétitivité industrielle qui contribue efficacement à inciter les investisseurs locaux et étrangers et orienter leurs investissements vers les secteurs industriels prioritaires, a-t-il soutenu.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce forum, qui se poursuit jusqu'au 07 courant, réunit plus de 400 acteurs économiques nationaux et internationaux de premier plan.

Au programme du forum, la 8ème rencontre des villes amies et jumelées avec Fès, organisée en partenariat avec la commune de Fès et un JOB DAY en partenariat avec l'Agence Nationale de Promotion de l'Emploi et des Compétences (ANAPEC).

Cette édition du Forum est organisée en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le Conseil de la Région Fès-Meknès, la Commune de Fès, le Centre Régional d'Investissement Fès-Meknès (CRI), l'ANAPEC, l'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée (ASCAME) et la Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF).