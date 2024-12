Algérie: ONU - Le Groupe A3+ salue la coopération 'fructueuse' entre la Syrie et l'OIAC

NEW YORK (ONU) — Le Groupe A3+ a salué, jeudi à New York, la coopération "fructueuse" entre l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) et la République arabe syrienne, appelant de ses vœux davantage de progrès par le dialogue et l'entente mutuelle afin de clore définitivement ce dossier.

Cette position a été exprimée par le Représentant permanent adjoint de l'Algérie auprès des Nations Unies, M. Nassim Gaouaoui, au nom du Groupe A3+, qui regroupe les trois pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité (Algérie, Sierra Leone et Mozambique) et le Guyana, et ce, lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie.

Après avoir indiqué que le groupe avait étudié attentivement le 134e rapport de l'OIAC, couvrant la période du 24 octobre au 23 novembre 2024, et le 132e rapport mensuel du 15 novembre sur les progrès réalisés par la Syrie en matière de destruction de ses armes chimiques, le diplomate algérien a souligné que le A3+ note "avec satisfaction" que les armes chimiques déclarées par la Syrie ont été complètement détruites selon le rapport du 7 juillet 2023, et "se félicite" de la destruction de ces armes et de leurs stocks.

Il a rappelé à cette occasion la décision du Conseil relative à la destruction des armes chimiques et à l'inspection des sites de production de ces armes, notant les "efforts substantiels" consentis et les "progrès significatifs" enregistrés à cet égard.

Le Groupe A3+ a également salué le rapport du Directeur général de l'OIAC sur la destruction de toutes les armes chimiques et des installations de production d'armes chimiques déclarées par la Syrie, se félicitant de la coopération continue entre la Syrie et le Secrétariat technique.