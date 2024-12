Algérie: Forum économique algéro-sud africain - Organisation d'une Exposition des produits algériens à Johannesburg au premier trimestre 2025

ALGER — Les travaux du forum économique algéro-sud africain se sont clôturés, jeudi soir à Alger, par un accord sur l'organisation d'une exposition des produits algériens au cours du premier trimestre 2025 à Johannesburg, ainsi que l'adoption d'une stratégie commune pour promouvoir les échanges commerciaux et les partenariats entre les opérateurs économiques des deux pays.

Selon le communiqué final lu par le directeur de la promotion et du soutien aux échanges économiques (DPSEE) au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Rabah Fassih, il a été convenu de concrétiser une série d'activités dans un avenir proche pour promouvoir les produits algériens en Afrique du Sud, notamment l'organisation d'une exposition au cours du premier trimestre de 2025 à Johannesburg.

La deuxième édition du Forum économique algéro-sud africain se tiendra l'année prochaine à Johannesburg, et sera marquée par la tenue d'une réunion du conseil d'affaires conjoint, selon le communiqué sanctionnant les travaux de ce forum organisé en marge des travaux de la septième session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-sud-africaine.

L'accent a été mis aussi sur l'importance de l'échange d'expériences et d'expertises dans les différents secteurs économiques, indique le communiqué qui a mis en avant toutes les initiatives qui "traduisent la volonté commune de l'Algérie et de l'Afrique du Sud de bâtir un partenariat économique durable, diversifié et mutuellement bénéfique, conformément à leur vision commune de renforcer la prospérité du continent africain".

Le Forum économique algéro-sud africain a connu la participation de plus de 300 hommes d'affaires et opérateurs économiques des deux pays, représentant plusieurs secteurs, à l'instar de l'agriculture, l'industrie automobile, la production pharmaceutique, les industries chimiques, l'énergie et les énergies renouvelables, les mines, le tourisme, et les technologies de l'information et de la communication (TIC).

Le Forum a été ponctué par des interventions sur le climat de l'investissement dans les deux pays, et les voies et moyens à même de tirer parti de toutes les opportunités offertes sur les marchés des deux pays. A ce propos, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), a présenté les avantages de l'investissement en Algérie, tandis que la partie sud-africaine a donné un aperçu sur les opportunités d'investissement en Afrique du Sud.

Dans ce cadre, le directeur général du commerce extérieur par intérim au ministère du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, M. Samir Deradji, a passé en revue l'état des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, affirmant que celles-ci ne reflètent pas la profondeur des relations entre les deux pays, "d'où la nécessité d'intensifier les efforts pour augmenter le volume de ces échanges".

Ce forum, organisé à l'occasion de la visite d'Etat du président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, en Algérie, a vu l'organisation de rencontres d'affaires "B to B" entre les opérateurs économiques des deux pays.

A noter que les travaux de ce forum ont été coprésidés par le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, et le ministre sud-africain du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence, Parks Tau, en présence du directeur général des Douanes, le général-major Abdelhafid Bakhouche, et des opérateurs économiques des deux pays.