Congo-Brazzaville: Justice - Le Congo engagé à promouvoir les droits de l'homme

Dans la déclaration du gouvernement relative à la commémoration de la Journée internationale des droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a indiqué que la République du Congo affirme son engagement en faveur des droits humains et sa participation à leur promotion.

« La journée du 10 décembre est l'occasion pour le Congo de réaffirmer son engagement en faveur des droits humains. Elle nous permet de présenter et de mettre en lumière les avancées significatives réalisées pour construire un avenir meilleur, fondé sur le respect et la protection de la dignité humaine. Cela exige de nous une vigilance constante, une mobilisation collective et une responsabilité partagée », a-t-il insisté.

Cet engagement, a-t-il poursuivi, se manifeste, notamment, par le renforcement du cadre juridique et institutionnel national dédié à la protection et à la promotion des droits humains. « Associées à une volonté politique affirmée, ces initiatives témoignent, s'il en était besoin, de la détermination du Congo à respecter, protéger et promouvoir les droits humains, tout en répondant aux défis contemporains avec efficacité et humanisme », a-t-il renchéri.

En effet, a ajouté le ministre de la Justice, l'adoption à l'unanimité par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies, le 8 juillet 2024, du rapport national du 4e passage à l'Examen périodique universel, a conforté l'engagement du Congo dans le respect de ses obligations internationales en matière des droits de l'homme.

A cet effet, a indiqué le ministre de la Justice, la journée du 10 décembre constitue également une occasion de renforcer la coopération internationale en matière de promotion et de protection des droits humains. « Les grands défis auxquels le monde est confronté transcendent les frontières nationales, qu'il s'agisse de conflits armés, de changements climatiques, de criminalité, de pauvreté ou de discrimination. Face à ces enjeux mondiaux qui mettent à mal la jouissance paisible des droits, aucune nation ne peut agir seule pour garantir le respect des droits humains universels », a-t-il expliqué.

Notons que cette année, l'Organisation des Nations unies a placé la commémoration de la journée du 10 décembre sur le thème « Nos droits, notre avenir, maintenant ». Cette thématique, a précisé le ministre de la Justice, nous rappelle que les droits de chacun ne doivent pas donner lieu à des stériles spéculations, à des abstractions ou encore à la proclamation d'idéaux lointains, sans prise avec les réalités essentielles qui façonnent notre présent et tracent le chemin vers un avenir commun.

« Ce thème nous rappelle que les droits de l'homme sont le socle sur lequel repose un avenir de paix, de justice et de développement pour tous. Il sonne le rassemblement en vue d'une action concertée pour que chaque individu puisse jouir pleinement de ses droits fondamentaux, sans discrimination ni exclusion. En investissant dans la protection et la promotion des droits humains aujourd'hui, nous construisons un monde plus équitable et plus résilient pour les générations futures. Ensemble, agissons dès maintenant pour faire des droits humains une réalité concrète pour tous », a conclu le ministre.