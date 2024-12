Angola: La Première Dame assiste au lancement de l'oeuvre « Njinga Mbandi »

Luanda — Le livre infanto-juvénile « Njinga Mbandi - A Rainha de Angola », d'Elsa Barber, a été lancé jeudi, à Luanda, en présence de la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço.

L'ouvrage pour enfants est composé de 30 pages de petits textes et images qui explorent le parcours personnel de la reine Njinga Mbandi et soulignent le culte et la mémoire de ce personnage, dont l'histoire a été racontée aux enfants de 8 à 12 ans lors de l'événement.

L'auteur a informé que le travail est destiné aux enfants des écoles primaires pour acquérir des connaissances sur les ascendances angolaises.

Elle a choisi la reine Njinga Mbandi, car elle était une femme inspirante pour toutes les générations, a-t-elle précisé.

A l'occasion, le ministre de la Culture, Filipe Zau, a souligné le contenu du livre pour enfants, principalement parce qu'il dispose de ressources visuelles.

« Et les dessins d'images peuvent être une manière intéressante de transmettre le sentiment d'identité de nos enfants d'une manière beaucoup plus pédagogique et ludique », a-t-il expliqué.

Concernant la situation actuelle de la littérature infantile, au niveau national, le gouvernant a indiqué qu'il était nécessaire de continuer à travailler avec les nouvelles générations pour que les enfants ne consomment pas de « littérature inconnue ».

À son tour, le préfacier de l'ouvrage, John Bella, a fait l'éloge du livre, pour avoir mis en valeur l'histoire de l'Angola par écrit.

Il a appelé les écrivains à apporter également des histoires d'autres personnalités telles que la reine Nyakatolo, la reine Muhongo Matamba, Kimpa Vita, ainsi que Mutu-Ya Kevela, Ekuikui II et Ngola Kanini, afin que l'histoire de l'Angola puisse être redécouverte.

L'écrivain Kanguimbo Ananás, corroborant l'écrivain John Bella, a défendu l'approche continue envers toutes les femmes qui ont combattu pour l'Angola.

La reine Njinga Mbandi est une figure féminine marquante de l'histoire de l'Angola, lors de la résistance du XVIIe siècle.

Elle est connue comme la reine du Ndongo et du Matamba, ainsi que comme le plus grand symbole de la résistance africaine à la colonisation, pour avoir affronté avec ténacité les Portugais sur le territoire angolais.

Née à Luanda, Elsa Bárber est une professionnelle angolaise titulaire d'un diplôme en droit de l'Université Agostinho Neto et d'un diplôme de troisième cycle en droit et gestion des affaires de l'Angola Business School et de l'Université Nova de Lisboa.

Membre du Barreau angolais, elle a occupé des postes importants, tels que directrice générale de l'Institut de protection du consommateur, directrice du Bureau d'éducation financière de la Commission du marché des capitaux et secrétaire d'État à la Famille et à la Promotion de la femme.

En plus d'une carrière diversifiée, il est une militante sociale qui soutient diverses causes.