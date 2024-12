Ile Maurice: Stop aux prédateurs sexuels !

L'agression sexuelle et le meurtre odieux de Kathalea Gaspard, sept ans, qui profitait des vacances scolaires chez sa grand-mère maternelle à Cassis, a provoqué une onde de choc dans l'ensemble de la société. Ce type d'acte laisse des cicatrices, et des répercussions psychologiques et émotionnelles permanentes aux victimes, souvent des enfants vulnérables, sans défense face à des prédateurs. Surtout quand ces crimes sont commis par des proches, rendant la situation encore plus tragique et complexe. La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, et l'«Ombudsperson for children», Aneeta Ghoorah, se sont exprimées et veulent agir au plus vite contre la maltraitance des enfants.

Arianne Navarre-Marie : «La protection de l'enfance, ma priorité absolue»

La ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie, s'est exprimée s u r sa page Facebook : «Je suis profondément choquée, attristée et révoltée par ce deuxième cas d'infanticide en une semaine. Le décès tragique de cette fillette constitue un crime odieux qui nous interpelle tous sur les maux qui minent notre société.» Elle a ensuite déclaré : «La protection de l'enfance demeure ma priorité absolue. C'est pourquoi, avant la fin de l'année, nous organiserons des assises nationales de l'enfance et de la famille, en étroite collaboration avec les ONG et la société civile. L'objectif est de mener une réflexion approfondie sur les moyens à mettre en oeuvre pour garantir la sécurité et le bien-être de nos enfants.»

Aneeta Ghoorah : «Des cours de parentalité nécessaires»

L'Ombudsperson for Children, Aneeta Ghoorah, explique que la structure pour la protection de l'enfant existe à Maurice avec la Child Development Unit, une hotline 24/7, la Brigade de la famille et la police pour les cas les plus graves. «Mon bureau agit comme un chien de garde lorsque les droits des enfants ne sont pas respectés. Il reçoit des signalements de maltraitance - négligence parentale, agressions sexuelles, violence domestique, etc. L'année dernière, sur les 320 cas rapportés, plus de la moitié étaient liés à la violence sur les enfants. Les enquêtrices se rendent au Citizens' Advice Bureau pour des sessions de travail, de communication et de sensibilisation avec les parents. Je pense qu'il faudrait mettre en place une école des parents pour les initier à la manière d'élever un enfant. De nombreuses jeunes femmes ne savent pas gérer un bébé, car il n'y a plus autant de grands-parents pour les aider.»

Qu'en est-il du soutien psychologique et social aux enfants victimes d'agression sexuelle ?

Au ministère de l'Éducation, il y a des educational psychologists et des educational social workers pour assister l'enfant en cas de négligence ou d'agression sexuelle rapportés.

Quels sont les mécanismes pour garantir que les victimes soient écoutées de manière sûre et confidentielle ?

Des consent forms sont à la disposition des parent s. Le Director of Health and Wellness et le directeur de la zone font un suivi constant du cas.

Dans quel délai les victimes reçoivent-elles une assistance ou une aide juridique après avoir signalé un incident ?

Une fois que le cas est en justice, le bureau n'interfère pas. Mais on s'assure que les lois de l'enfant soient respectées.

Votre bureau dispose-t-il d'une équipe spécialisée pour traiter les violences sexuelles sur mineurs ?

Selon l'Ombudsperson for Children Act 2003, nous n'intervenons pas, mais pouvons faire des propositions pour garantir que les droits légaux des enfants soient protégés.