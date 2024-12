Ethiopie: Un festival éthio-chinois du film et de la télévision se tiendra à Addis Abeba

Addis Abeba — Le festival éthiopien du film et de la télévision en Chine se tiendra à Addis Abeba du 20 au 23 décembre 2024 pour favoriser le partage d'expériences entre les deux pays.

Le festival sera co-organisé par YEGoF Entertainment, le ministère de la Culture et du tourisme, le ministère des affaires étrangères et l'ambassade de Chine à Addis Abeba. Lors d'une conférence de presse conjointe donnée aujourd'hui par les organisateurs, le festival du film mettra en lumière les liens diplomatiques et culturels de longue date entre l'Éthiopie et la Chine.

On a appris que le festival cherche également à établir une plate-forme à l'échelle des BRICS, favorisant les échanges culturels, la collaboration créative et la diversité cinématographique.

Pendant le festival, des films éthiopiens sélectionnés et des films documentaires chinois seront présentés et des tables rondes auront lieu. S'exprimant à l'occasion, la ministre d'État de la Culture et du Tourisme, Nefisa Almahdi, a noté que le festival contribuerait à développer l'industrie cinématographique du pays, à renforcer les liens interpersonnels entre l'Éthiopie et la Chine ainsi qu'à échanger des expériences et des connaissances dans le secteur.

Elle a en outre déclaré que l'événement renforcerait les liens interpersonnels entre les pays BRICS à travers le cinéma et l'art. La conseillère culturelle de l'ambassade de Chine, a pour sa part dévoilé que le festival contribuerait à renforcer les liens entre les deux pays dans les domaines de la culture et de l'art.