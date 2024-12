Soudan: Al-Eaysir rencontre la ministre de l'Industrie et souligne l'importance du secteur dans la reconstruction

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir, a souligné l'importance du secteur industriel dans la reconstruction de l'économie soudanaise après la guerre et pour contrecarrer les plans de la milice Forces de Soutien Rapide FSR visant à détruire l'économie et à fragmenter le pays.

Al-Eaysir a discuté jeudi dans son bureau au complexe ministériel à Port-Soudan avec la ministre par intérim de l'Industrie, Mme Mahasen Ali Yaqoub, les moyens de coordonner le travail entre les deux ministères pour refléter les activités et les programmes du ministère de l'Industrie dans le courant et le prochain. phase.

La ministre de l'Industrie a déclaré dans des déclarations à la presse que la réunion visait à renforcer le partenariat entre les deux ministères et l'intégration dans le travail, indiquant que le ministère cherchait à organiser une plate-forme au cours de la période à venir pour refléter les plans et programmes du ministère pour l'actuel et période future.

La ministre de l'Industrie a révélé de nombreuses bonnes nouvelles pour le peuple soudanais au cours de la prochaine étape, indiquant que le ministère de l'Industrie a des plans ambitieux pour faire progresser le secteur dans l'intérêt général de l'économie nationale.