Soudan: La ministre de l'Industrie rencontre le directeur pays de l'ONUDI au pays

Port-Soudan — La ministre de l'Industrie Mme Mahasen Ali a salué le partenariat distingué entre le ministère de l'Industrie et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et a apprécié le grand rôle joué par l'organisation dans le soutien aux programmes de développement industriel au Soudan à travers la mise en oeuvre de nombreux projets qui s'inscrivent dans les objectifs du développement durable.

C'était lors de sa réunion jeudi avec le directeur national de l'ONUDI et les coordonnateurs des projets de l'organisation au Soudan. La ministre a fait allusion aux circonstances exceptionnelles que traverse le pays et la destruction systématique des usines et des infrastructures du secteur industriel qui nécessite que le ministère de l'Industrie et l'ONUDI doivent déployer davantage d'efforts pour atténuer les effets de la guerre et de la transition vers la phase de reconstruction, en mettant actuellement l'accent sur les projets qui conduisent à l'emploi des jeunes et des femmes.

Pour sa part, le directeur pays de l'ONUDI au Soudan, Mohamed Al-Sayed, a déclaré que l'ONUDI travaille en coordination et en alignement des visions avec le ministère de l'Industrie dans la mise en oeuvre des programmes de développement industriel, et que l'organisation s'intéresse à la qualification des ressources humaines. , soutenir des projets productifs et créer des opportunités d'emploi.

Le ministre a reçu des éclaircissements sur les projets mis en oeuvre dans les États de Gedaref et Kassala, à savoir un projet visant à employer des femmes pour atteindre la sécurité alimentaire dans l'État de Gedaref, financé par le gouvernement canadien, et un projet visant à créer des chaînes de valeur ajoutée dans le secteur de la production agricole financés par l'Agence italienne de développement. Ces projets visent à augmenter la production et à apporter une valeur ajoutée aux produits agricoles en les transformant en produits industriels.

La ministre a exprimé sa joie de la mise en oeuvre de ces projets, qui contribuent à créer des opportunités d'emploi et à employer des jeunes et des femmes, en plus de leur contribution au soutien des communautés locales et à ouvrir la voie à la conclusion de partenariats pour la mise en oeuvre de petits et moyens projets.

Les deux parties ont souligné l'étroite coordination entre le ministère de l'Industrie et l'ONUDI dans la mise en oeuvre des projets, en représentant le ministère dans les comités de gestion et les comités techniques mettant en oeuvre les projets.