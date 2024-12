Maroc: M. Talbi Alami s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale de Mauritanie

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu vendredi à Rabat, des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Bamba Meguet, en visite officielle au Maroc à la tête d'une importante délégation parlementaire.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées des relations historiques distinguées et des liens solides liant les deux pays frères, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, indique un communiqué de la chambre.

Le président de la chambre des représentants et son homologue mauritanien ont examiné les moyens de renforcer la coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays à travers l'intensification de la concertation, la coordination et l'échange d'expertises dans les domaines parlementaire et administratif, mettant l'accent sur l'importance de la diplomatie parlementaire au service des intérêts communs.

Ils ont évoqué également les préparatifs en cours pour la création d'un Forum parlementaire et économique maroco-mauritanien au début de l'année prochaine, notant que ce forum se veut une plateforme de dialogue, de communication et de partage d'expériences et des bonnes pratiques.

La délégation parlementaire mauritanienne comprend le président du Groupe l'équité, Mohamed Lemine Amar, le président du Groupe du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Yahya Seyid Lamine, le président du Groupe d'amitié parlementaire Mauritanie-Maroc, Abhida Khatri, les membres du Groupe M. Hamdi Hammadi et Mme Siham Najim, outre MM. Ja Moussa et Chrif Sidi Ali Mohamed Limam, membres de l'Assemblée nationale de Mauritanie.

Cette entrevue s'est déroulée en présence de M. Ahmed Ould Bahia, Ambassadeur de la République islamique de Mauritanie à Rabat, ainsi que, du côté de la Chambre des Représentants, de M. Ahmed Touizi, président du Groupe Authenticité et Modernité, et de M. Sidi Saleh Idrissi, président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-Mauritanie.