Maroc: Ouverture à Dakhla de la 4ème édition du Forum annuel MD Sahara

Dakhla — Les travaux de la 4ème édition du Forum annuel MD Sahara se sont ouverts, vendredi à Dakhla, sous le thème "Le Roi Mohammed VI : 25 ans de Vision Royale, 10 ans d'essor des provinces du Sud, Élan de progrès national et continental".

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce forum de deux jours organisé par le Groupe média Maroc Diplomatique, se veut un carrefour d'échanges et de réflexions entre des personnalités éminentes des mondes diplomatique, économique et culturel.

S'exprimant à cette occasion, la ministre déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a indiqué qu'en 25 ans, le Royaume a connu des mutations profondes, tant sur le plan économique que social, culturel et diplomatique, plaçant ainsi le citoyen au centre des priorités de la vision Royale, où le développement humain se conjugue avec l'innovation, la justice sociale et la durabilité.

Au cours de ces vingt-cinq dernières années, de nombreuses actions ont été entreprises, avec à la clé un grand nombre de réussites, a-t-elle avancé, faisant observer que des infrastructures modernes, en l'occurrence le port de Dakhla Atlantique et la voie express Tiznit-Dakhla, assurent une connectivité fluide vers les marchés internationaux.

Évoquant le Nouveau Modèle de Développement lancé par SM le Roi en 2015, Mme Seghrouchni a indiqué que ce projet vise à repenser les priorités nationales et à insuffler une dynamique de croissance durable et inclusive.

Pour sa part, la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, a souligné que la politique de SM le Roi Mohammed VI pour les provinces du Sud du Royaume est caractérisée par une approche intégrée et multisectorielle.

Mme Driouich a également rappelé qu'en 2015, ces provinces ont bénéficié d'un vaste programme de développement économique et social à savoir "le Nouveau Modèle de Développement des Provinces du Sud" (NMDPS), faisant savoir que des investissements importants ont été injectés dans les infrastructures portuaires, avec notamment la construction du port de Dakhla Atlantique, ayant mobilisé quelque 10 milliards de dirhams (MMDH) et devrait être achevé en 2028.

Elle a aussi mis l'accent sur les relations séculaires tissées entre le Maroc et les pays africains, dans le cadre de partenariat Sud-Sud, conformément à la vision Royale visant à soutenir un développement durable et inclusif en Afrique.

Plusieurs accords de coopération ont été conclus entre le Maroc et plus de 18 pays du continent africain, permettant l'organisation de formations, l'échange d'expériences, d'expertises et du savoir-faire, a-t-elle poursuivi, précisant que cinq infrastructures de débarquement et de commercialisation ont été réalisées au profit de la pêche artisanale dans quatre pays (Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon et Guinée).

Pour sa part, la Directrice générale co-fondatrice de Maroc Diplomatique, Souad Mekkaoui, a souligné que la 4è édition du Forum MD Sahara se base autour d'une thématique qui s'est imposée comme une évidence marquant deux jalons majeurs à savoir les 25 premières années de règne de SM le Roi Mohammed VI, et les 10 années de transformations profondes des Provinces du Sud.

Mme Mekkaoui a, dans ce sens, relevé que depuis Son accession au trône, SM le Roi n'a cessé de tracer une voie ambitieuse et inclusive, fondée sur des piliers solides, à savoir la dignité des Marocains, l'intégrité territoriale, et un rayonnement continental et international.

Sous l'impulsion Royale, le Maroc s'est métamorphosé grâce à des chantiers structurants qui ont redéfini son paysage économique et social, a-t-elle noté, citant à cet égard les infrastructures modernes, telles que les autoroutes, les ports, et les lignes ferroviaires à grande vitesse, ayant connecté le Maroc aux grandes routes du commerce mondial.

Au programme de ce Forum figurent des panels axés notamment sur "Les grands projets et chantiers Royaux : Une transformation en profondeur", "Le rayonnement du Maroc sur la scène internationale" , "La coopération Sud-Sud et rôle des provinces du Sud", "Le Maroc atlantique et la dimension africaine" et "Les grandes ouvertures diplomatiques du Maroc ou la Vision d'un Roi".

Le MD Sahara se présente, selon ses organisateurs, comme une vision pour l'avenir, symbolisant un Maroc résolument moderne, inclusif et florissant, où économie et culture s'entrelacent pour avancer vers un avenir prometteur.

La séance d'ouverture de ce forum a été marquée notamment par la présence du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Ali Khalil, et de l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, ainsi que des élus, des ambassadeurs africains au Maroc, et des consuls généraux accrédités à Dakhla et Laâyoune.