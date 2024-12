Maroc: Montréal - Regards croisés sur la contribution de la diaspora marocaine au Canada

Montréal — Le profil de l'immigration marocaine au Canada, l'apport de la diaspora et les enjeux spécifiques auxquels elle est confrontée ont été au centre d'une conférence organisée jeudi soir à Montréal.

Initiée par le Centre culturel marocain (Dar Al Maghrib) et l'institut Metropolis, cette rencontre a réuni des experts des questions migratoires et diasporiques qui ont partagé leurs réflexions au sujet de l'immigration marocaine vers le Canada et les contributions de cette communauté.

Intervenant à cette occasion, la directrice du Centre culturel marocain (Dar Al Maghrib) à Montréal, Houda Zemmouri, a souligné que la migration représente un enjeu stratégique majeur pour le Royaume. "Elle est à la fois un moteur de développement économique, un vecteur d'échanges culturels et une source inépuisable de créativité et de résilience", a-t-elle affirmé.

Face aux défis liés à l'intégration et à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la diaspora marocaine a su se positionner comme un véritable pilier de la société canadienne, a noté Mme Zemmouri, ajoutant que cette communauté crée des ponts entre les deux nations, enrichissant ainsi le dialogue interculturel et contribuant à la vitalité économique, sociale et culturelle du Canada.

Cette contribution se manifeste également à travers un tissu associatif dense et actif, a-t-elle relevé, ajoutant que l'histoire de l'immigration marocaine au Québec et au Canada témoigne de l'importance de la compréhension interculturelle et de l'intégration sociale pour la construction d'une société diversifiée et harmonieuse.

Pour sa part, le président de l'Association d'études canadiennes, Jack Jedwab, a dressé un portrait de la communauté marocaine au Canada des points de vue ethnique et démographique sur la base des données du dernier recensement de la population canadienne.

La grande majorité de cette population réside dans la province du Québec, et plus précisément à Montréal, a souligné le chercheur, qui est également le président de l'Institut Metropolis, tout en notant une légère augmentation de la population d'origine marocaine en Ontario lors des dernières années.

M. Jedwab a aussi mis en relief l'impact de la communauté marocaine au niveau de la société canadienne, son attachement à son pays d'origine et son apport culturel "important".

L'expert en questions migratoires a par ailleurs mis en avant le rôle important joué par cette communauté dans le renforcement de la diplomatie culturelle et la promotion des relations entre les deux peuples.

De son côté, Mehdi Lahlou, professeur d'économie et spécialiste des questions de la migration et des diasporas, a cité les chiffres d'une étude du Haut-Commissariat au Plan (HCP) et d'une enquête menée entre 2020 et 2021 par le Réseau académique sur la migration en Afrique du Nord (NAMAN) pour mieux cerner la nature et les caractéristiques de la communauté marocaine installée au Canada.

Il s'agit d'une population très jeune, a noté M. Lahlou, qui a relevé une immigration croissante de personnes de plus en plus qualifiées qui contribuent à la création de la valeur ajoutée au Canada.

Il a aussi fait part de nouveaux mouvements migratoires vers l'ouest du pays, notamment dans les provinces de l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Saskatchewan.

Près de 76% de cette communauté est active, a indiqué M. Lahlou, ajoutant que les immigrés marocains au Canada travaillent dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'éducation, les services sociaux, la santé et les finances.

Les autres intervenants lors de cette rencontre ont évoqué les enjeux liés à l'intégration et à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que les moyens de promouvoir les investissements des Marocains résidant à l'étranger dans leur pays d'origine.