Sénégal: Kédougou - Plus de 30 000 enfants vaccinés contre la rougeole et la rubéole (Médecin-chef de district)

Kédougou — Plus de trente mille enfants ont été vaccinés contre la rougeole et la rubéole dans la région de Kédougou (sud-est), pour un taux de couverture de 63%, a déclaré vendredi à l'APS le médecin-chef de ce district sanitaire, Khady Cissé.

« On a vacciné pour le moment 30.420 enfants contre la rougeole et la rubéole pour un taux de couverture de 63% », a-t-elle indiqué. Elle s'exprimait au terme d'un comité de départemental de développement (CDD) consacré à la campagne préventive contre la rougeole et la rubéole, une rencontre présidée par l'adjoint au préfet du département de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye.

Le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou a rappelé qu'au total 40.880 enfants âgés de 9 mois à 14 ans devront être vaccinés dans le département de Kédougou. Khady Cissé a insisté sur la nécessité d'une adhésion massive de la population à la campagne de la vaccination préventive contre la rougeole et la rubéole.

« Nous voulons que toute la population adhère à cette campagne de la vaccination contre la rougeole et la rubéole, parce qu'on s'est fixé un objectif de 100%. Et à Kédougou, on a une particularité réelle avec les enfants de nationalité étrangère qui ne sont pas dans le registre et qu'on doit prendre en compte », a-t-elle dit.

La campagne se poursuit dans les différents postes du district sanitaire de Kédougou à travers une communication continue pour sensibiliser davantage les parents, selon Khady Cissé.

L'adjoint au préfet du département de Kédougou a invité le médecin et les membres du comité de vaccination à corriger certains impairs liés par exemple au refus de certains parents de faire vacciner leurs enfants.

« Le district sanitaire doit corriger les cas de refus de vaccination, et très souvent, ce sont des personnes étrangères. Pour réussir la campagne, il faut prendre tout le monde en compte, parce que c'est la loi qui le dit », a indiqué Papa Abdoulaye Mbaye.

Il a demandé aux communicateurs traditionnels, aux crieurs publics, chefs de quartier, imams, curés, « badiénou gokh(( (marraines de quartiers), aux jeunes et à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kédougou d'accentuer la sensibilisation auprès des populations.