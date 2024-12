Sénégal: Kaolack - La SONACOS prévoit de collecter entre 100 mille et 120 mille tonnes de graines d'arachide (DG)

Kaolack — La Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) compte collecter, dans la région de Kaolack (centre), entre 100 mille 120 mille tonnes de graines d'arachide durant la campagne de commercialisation 2024-2025, qui a démarré jeudi dernier sur l'étendue du territoire national, a indiqué, vendredi, son directeur général, El Hadji Ndane Diagne.

"Pour Kaolack seulement, nous espérons collecter entre 100 et 120 mille tonnes de graines d'arachide. Notre objectif global est de 300 mille tonnes et ça découle d'un consensus que nous avons eu avec les services du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage. Nous sommes assez bien confiants de ce que nous avons vu jusqu'à présent", a-t-il souligné.

Le budget de la SONACOS pour cette campagne de commercialisation des graines d'arachide couvrira totalement, aussi bien l'achat des graines que la transformation, a dit M. Diagne lors d'une visite dans les usines de la SONACOS, à Lyndiane, où il a remis respectivement à deux opérateurs un chèque d'un montant de plus de 26 millions de francs CFA et un autre chèque de plus de 8 millions de francs CFA.

Ce geste démontre l'excellence opérationnelle" des unités de la SONACOS par la rapidité des opérations de déchargement et de paiement, souligne le directeur général, assurant que l'argent est disponible pour les paiements.

Deux jours après le démarrage officiel de la campagne de commercialisation arachidière et de collecte pour la SONACOS, au point de collecte de Lyndiane, plusieurs camions sont déjà stationnés pour décharger des graines d'arachide.

"C'est déjà une grande satisfaction au niveau de Kaolack, la cadence va crescendo et nous espérons que ça va passer, très bientôt, à 100 voire 200 camions par jour. Nous pensons pouvoir traiter à Lyndiane jusqu'à 1800 tonnes de graines d'arachide par jour", a estimé M. Diagne. "Sur l'étendue du territoire national, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu", a-t-il salué.

"Pour la première, nous avons reçu un stock assez conséquent sur tous les sites que nous avons visités, notamment à Louga, Diourbel et aujourd'hui, à Kaolack. Et demain nous serons à Ziguinchor", a-t-il dit.

Le DG de la SONACOS invite les producteurs à "ne pas aller brader leurs stocks dans les marchés hebdomadaires ».

"La SONACOS défend la cause des producteurs et des opérateurs. Au moins, avec les opérateurs, le prix d'achat des graines, qui est homologué, les producteurs peuvent avoir plus que ça, parce que c'est un prix plancher", a-t-il soutenu.

Kaolack étant le "coeur du bassin arachidier", le DG de la SONACOS, tenant compte du dynamisme agricole de la zone centre du Sénégal, notamment de la filière arachide, se dit "assez satisfait" de ce qu'il a constaté sur place.

"Nous avons des objectifs opérationnels de 48 heures pour décharger et maximum 48 heures pour les paiements. Donc, nous sommes dans cette dynamique et nous comptons la garder jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation", a-t-il indiqué.

Pour le démarrage effectif des activités au niveau de l'usine de Lyndiane qui, jusqu'à présent, ne tourne pas à plein régime, El Hadji Ndane Diagne signale que les travaux de mise à niveau ont commencé.

"Nous comptons démarrer dans une semaine ou dix jours. C'est une occasion pour nous d'appeler tous les habitants des localités environnantes à venir chercher du travail dans nos usines, parce que l'un des rôles de la SONACOS, c'est la création d'emplois et nous sommes dans cette lancée", a-t-il insisté.

M. Diagne a également appelé tous les opérateurs de la région de Kaolack et des localités environnantes à apporter leurs graines d'arachide dans ses usines, car la SONACOS est là pour continuer à collaborer avec eux.

"L'Etat a donné un prix assez compétitif et nous aussi [la SONACOS], dans les thèmes que nous avons discutés la semaine dernière avec les opérateurs, nous leur avons accordé des faveurs qui n'ont jamais été accordées par la SONACOS aux opérateurs auparavant. Tout ça pour faciliter la collaboration et le partenariat et pour faire du gagnant-gagnant avec eux", a-t-il fait valoir.

Cette année, le prix d'achat des graines d'arachide est fixé à 305 francs CFA.