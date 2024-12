Sénégal: Un accord signé avec le gouvernement italien pour impulser un développement agricole durable

Dakar — L'ambassadeur du Sénégal en Italie, Ngor Ndiaye, et le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, ont paraphé jeudi à Rome un accord portant sur le développement agricole durable, a-t-on appris de l'agence de presse italienne Dire.

Ce nouvel accord vise à transférer des ressources et du savoir-faire vers le Sénégal, pour assurer la production de fruits et légumes de qualité et une foresterie capable d'impulser une autosuffisance alimentaire, en prêtant une attention particulière à la reproductibilité du modèle, a notamment indiqué l'agence de presse italienne.

La signature de cette entente entre dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Mattei, une initiative en faveur de l'Afrique du gouvernement italien de Georgia Meloni. Le Sénégal fait partie des neuf pays africains avec lesquels Rome compte coopérer pour favoriser la croissance et les échanges bilatéraux, a rappelé la source.

Préalablement à sa signature, le projet a notamment été présenté à la salle de presse du Parlement italien.

« Nous avons d'excellentes relations avec l'Italie. Comme on le répète souvent, le Sénégal n'a pas attendu la mise en oeuvre du plan Mattei pour avoir de bonnes relations avec l'Italie. Depuis des décennies, les relations sont vivantes, fortes et riches. Et nous sommes heureux que ce Plan puisse amener une nouvelle impulsion à ces relations", a déclaré l'ambassadeur du Sénégal à l'agence Dire.

"Pour le Sénégal, l'Italie est un pays spécial », a fait valoir Ngor Ndiaye non sans évoquer les nouvelles perspectives de développement qui seront impulsées par le programme Sénégal 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques de développement du pays.