Sénégal: Matam - Du matériel et des appuis financiers remis à 35 jeunes entrepreneurs de la région

Ourossogui — Vingt-cinq jeunes des départements de Matam et Ranérou ont reçu vendredi du conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) un appui financier d'un montant de 150 000 francs CFA chacun, dans le cadre du programme « Salouma » visant à « améliorer les revenus des jeunes entrepreneurs ».

Ils ont également reçu du matériel d'aviculture et d'élevage de la part de ce projet qui offre aussi, en plus de cet appui financier et matériel, des formations à des jeunes sur la gestion financière et la vente en ligne.

« Ces appuis sont remis à des jeunes évoluant dans trois filières, à savoir l'embouche bovine, le maraîchage et l'aviculture. Trente-cinq bénéficiaires ont été choisis dans la région, dont vingt-cinq pour le département de Matam et dix pour Ranérou », a expliqué Binetou Guèye, agent d'appui technique au CNCR.

Elle s'exprimait au cours de la cérémonie de remise de cet appui financier et matériel aux bénéficiaires venus de Thilogne, Agnam, Ourossogui et Matam. Selon Binetou Guèye, des moutons, de l'aliment de bétail, du matériel avicole, des poussins, des vaccins et des semences ont été remis aux bénéficiaires.

Le projet « Salouma », mis en place en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Fondation Mastercard, vise à « renforcer le niveau de revenus des jeunes », a-t-elle rappelé.