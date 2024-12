Sénégal: Bambey - Lancement d'une coopérative agricole communale de plus de 110 hectares

Bambey — Une coopérative agricole couvrant 116 hectares a été lancée dans le domaine du Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey (centre), a constaté l'APS.

C'est le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, docteur Alioune Dione, et Ousmane Mbaye, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et l'Elevage qui ont procédé à ce lancement.

La cérémonie de lancement de cette structure présentée comme la coopérative communale de Bambey s'est déroulée en présence des autorités administratives et locales, des élus locaux, du directeur général du CNRA de Bambey et des responsables de groupements d'intérêt économique (GIE).

Cette coopérative est initiée par le ministère de la Microfinance et l'Economie sociale et solidaire. Elle va bénéficier d'une ligne de crédit de la Plateforme d'appui au secteur privé et à la valorisation de la diaspora sénégalaise (PLASEPRI).

Ce programme vise en particulier la création et le renforcement des PME locales et à favoriser l'investissement dans leur pays d'origine des Sénégalais vivant dans la diaspora.

« Dès ma prise de fonction, j'ai été contacté par plusieurs personnes qui avaient nourri l'ambition de retourner vers l'agriculture alors qu'on dispose de plusieurs potentiels dans le département de Bambey avec le domaine du CNRA », a expliqué le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Alioune Dione.

Il a expliqué que « c'est à partir de cette réflexion » que son département a »décidé de lancer avec le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage la coopérative communale de Bambey »..

Selon lui, cette initiative place le développement endogène au coeur de l'encadrement des potentiels économiques des terroirs.

« Aux promoteurs qui participent à cette aventure qui va faire de Bambey un pionnier dans la stratégie de financement ciblé mais aussi dans la stratégie de développement de l'entrepreneuriat rural à travers des coopératives structurées, je les invite à se séparer de l'individualisme pour viser une participation à la réussite collective de cette initiative », a lancé le ministre.

Il estime que « la mise en place de cette coopérative qui débute avec des financements sécurisés sera le point de départ de la plateforme nationale des acteurs de l'économie sociale et solidaire ».

Il a assuré que son département ministériel va veiller au renforcement de capacités en techniques agricoles, en gestion financière et en technique de vente pour les bénéficiaires.

Alioune Dione a assuré que son ministère, de concert avec ses collègues de l'agriculture et du commerce, va travailler à mettre en place des coopératives communales sur toute l'étendue du territoire.

Pour le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et l'Elevage, Ousmane Mbaye, le secteur de l'agriculture « ne peut pas aller seule » et a besoin de l'économie sociale et solidaire pour se développer.

« La coopérative que nous venons de lancer à Bambey fera partie des premières coopérations opérationnelles de notre département ministériel », a-t-il déclaré devant les promoteurs de la coopérative, tous membres de groupements d'intérêt économique.

Ousmane Mbaye a assuré que le ministère de l'Agriculture, à travers notamment le CNRA de Bambey, va accompagner la mise en oeuvre de cette coopérative agricole.

De plus, a-t-il ajouté, cette coopérative peut contribuer à la production de semences certifiées, pour répondre rapidement en qualité et en quantité aux besoins des agriculteurs.

« Ce modèle doit être dupliqué dans les autres communes du Sénégal pour booster la production agricole afin de garantir une souveraineté alimentaire conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays », a ajouté M. Mbaye.