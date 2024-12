Tunisie: Stades/Incidents sur les gradins - Pourquoi ces violences ?

Cela commence à s'agiter un peu partout, et nous savons par expérience que l'effet boule de neige s'amorce immanquablement.

Les raisons? Il faudrait les chercher dans ces esprits tortueux qui pensent que ce genre de débordements pourrait changer le cours des choses. On a rarement vu un arbitre revenir sur sa décision, un but refusé puis accordé( à moins que la VAR ne le décide), qu'un joueur expulsé réintègre le jeu. Ces manifestations de mécontentement, aussi bizarres qu'inutiles, nuisent à toutes les parties prenantes d'une rencontre sportive.

Combien de fois l'a-t-on dit et redit? Il y a malheureusement des incorrigibles qui reviennent à la charge pour transformer les gradins en ring de boxe ou les bords du terrain pour champ de tir de projectiles divers.

Où sont les stadiers ?

Lors d'une réunion réunissant des responsables de premier ordre, on a promis de former et d'avoir recours à des «stadiers». Où en est cette question?

Personne ne le sait. Ces «stadiers» sont à choisir et à former. Il faut du temps. Les clubs, par le truchement des comités de supporters, ont certainement leur mot à dire. Mais pas dans le sens de prendre en charge tout le dispositif. Cela a été fait et cela a débouché sur les faveurs accordées aux copains et aux voisins. Leur avis est néanmoins important, car ils connaissent les supporters et cela réduit les infiltrations des provocateurs. Il est urgent d'activer la mise en place de ce type d'encadrement pour essayer d'apaiser et de calmer une ambiance qui risque de nuire à la compétition et d'alourdir les charges de bien des clubs.

La compétition de cette saison promet de belles empoignades et un bon rythme de jeu. Ce serait dommage de la ternir avec des incidents et des sanctions qui pourraient tout fausser.