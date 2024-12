Tunisie: La comédienne Najla Ben Abdallah à la presse - « 10 ans de mariage, on s'y identifie tous »

interview

Le Théâtre municipal de Tunis s'apprête à accueillir la comédie « 10 ans de mariage » de Alil Vardar, mise en scène par Sana Ben Taleb et dans laquelle Najla Ben Abdallah et Mohamed Dahech incarnent un duo en crise. Au coeur de cette comédie, des questions vraies et sensées se posent pour une réflexion sur le couple moderne. Najla Ben Adallah nous en dit plus dans cet entretien.

La pièce a déjà été présentée depuis 2012 en France, en Belgique et même en Tunisie. Est-ce qu'il ya une différence par rapport à la version originale et à l'ancienne adaptation tunisienne?

Une première modification a été déjà faite sur la pièce originale en la convertissant au dialecte tunisien. La pièce a été jouée par Mohamed Dahech et Manel Abdelkoui. Nous avons fait une mise à jour du texte comme s'il était écrit en 2024 pour qu'il soit mieux adapté à nos soucis actuels et à notre vision des choses. Chacun de nous a rajouté sa touche à son personnage. Le metteur en scène n'est pas le même pour l'ancienne représentation en Tunisie. Mais la structure générale est conservée.

Ce thème de l'amour brisé ressemble davantage à une tragédie. Comment envisagez-vous d'en faire une pièce comique ?

Oui, c'est exactement rire de ses propres malheurs. On peut les raconter d'une manière assez ludique. Ce n'est pas forcément un drame. Il y a évidemment des moments qui touchent le spectateur et beaucoup de scènes hilarantes.

Le point fort de la pièce, c'est qu'on s'y identifie tous. Elle reproduit nos pensées, nos propos dans les disputes de couples. C'est tellement véridique que certains pourraient avoir vécu la même chose. On peut donc aborder ces sujets émouvants avec humour.

Qu'est- ce qui peut causer cette usure dans un couple moderne à votre avis ?

Ce que tout le monde fait, c'est vivre intensément les commencements de la relation mais sans savoir l'entretenir. Si on priorise les enfants, le travail, les soucis quotidiens, les deux conjoints vont évoluer différemment et chacun sera retiré dans son monde à part. L'homme en général se sent délaissé par sa femme qui, elle, vit dans le déni et tient plus à conserver son image dans son milieu qu'à corriger le déchirement du couple de l'intérieur. C'est aussi le poids de la société qui juge et blâme la femme en premier lieu pour l'échec de la vie conjugale.Il faut commencer par identifier ce qui stagne, ce qui régresse même au sein du couple avant qu'il ne soit trop tard.

Vous avez déjà joué dans Binomi S+1 avec Aziz Jebali. Comment évaluez-vous cette première expérience théâtrale ?

Je considère que « 10 ans de mariage » est ma véritable première expérience. J'ai toujours voulu me concentrer sur le théâtre mais il demande beaucoup de disponibilité. Dans « Binomi », c'était juste une rencontre avec un public, une apparition qui m'a donnée le goût de la scène. Pouvoir gérer le trac, la responsabilité face aux spectateurs quand on n'a pas le droit à l'erreur, improviser pour corriger rapidement une erreur éventuelle. Ce n'est pas comme dans un tournage où on coupe pour reprendre la scène.

Quand Aziz Jebali m'a sollicitée pour participer à sa pièce, il m'a relancée dans ce challenge. Heureusement que je joue avec Mohamed Dahech et que je peux compter sur lui pour me soutenir.Il est habitué à jouer sur scène, nous avons déjà travaillé ensemble et il y a une certaine complicité entre nous.

Entre le théâtre, le cinéma et la télévision, dans quel genre vous voyez-vous le plus ?

C'est vrai que j'adore le cinéma mais j'ai une préférence pour le théâtre depuis mes débuts.C'était difficile à gérer à l'époque avec mon travail d'hôtesse de l'air. Mes filles étaient en bas âge et il fallait que je sois plus présente avec elles. Actuellement, j'ai plus de temps pour m'y lancer à fond. J'ai donc hâte de monter sur les planches et de jouer ma nouvelle pièce sur scène devant le public.