Tunisie: Transport aérien - Investir dans la modernisation des aéroports, un choix stratégique pour l'économie

En transformant ses aéroports en plateformes modernes et compétitives, la Tunisie pourrait non seulement accompagner sa croissance économique, mais également se repositionner comme un carrefour incontournable en Méditerranée.

La Tunisie est stratégiquement située au carrefour de la Méditerranée et du Maghreb et, de ce fait, s'appuie sur ses infrastructures de transport pour stimuler sa croissance économique. Pourtant, malgré cette formidable position géographique et les progrès récents, les aéroports tunisiens, véritables poumons de l'économie nationale, peinent à répondre aux exigences croissantes du trafic aérien.

Les données publiées récemment par l'Office de l'aviation civile et des aéroports (Oaca) montrent une dynamique encourageante. Le trafic passager dans les aéroports tunisiens a connu ainsi une hausse significative de 9,4% à fin novembre 2024, par rapport à la même période de 2023, pour atteindre un total de 8 963 615 mouvements passagers. Cette progression reflète une reprise dynamique du secteur, mais elle met également en lumière les limites des infrastructures existantes.

L'aéroport international de Tunis-Carthage, principal hub du pays, a enregistré une augmentation de 8,8% de son trafic passager, totalisant 6 677 847 mouvements. L'aéroport international de Djerba- Zarzis, qui profite de l'essor touristique de l'île, a affiché une hausse remarquable de 12,7 %, avec 2 110 843 mouvements passagers. Quant à l'aéroport de Tozeur-Nefta, situé au coeur du sud touristique, il a connu une augmentation spectaculaire de 97,9%, bien que son volume global reste modeste (28 133 mouvements).

Cependant, l'aéroport de Sfax-Thyna, malgré son rôle potentiel en tant que pôle économique régional, a enregistré une baisse notable de 11,1%, avec 143 046 mouvements passagers, révèlent encore les données de l'Oaca. Une baisse de niveau qui interpelle. En effet, ces disparités soulignent la nécessité d'une stratégie adaptée aux spécificités de chaque région.

Les défis de la modernisation et du financement

Outre le trafic passager, les mouvements d'avions commerciaux ont également progressé de 5%, atteignant 73 325 au cours de ces 11 premiers mois de 2024. Les survols d'aéronefs à travers l'espace aérien tunisien ont, quant à eux, bondi de 15,5%. Des chiffres positifs mais qui attestent d'un potentiel sous-exploité qui pourrait être renforcé par une modernisation en profondeur des infrastructures aéroportuaires.

L'aéroport international de Tunis-Carthage, malgré son statut de plateforme principale, souffre de nombreux maux, tels que des infrastructures vieillissantes, des capacités limitées et des services souvent en deçà des standards internationaux. Ces lacunes, bien qu'évidentes, freinent non seulement la compétitivité de la Tunisie en matière de tourisme, pilier essentiel de l'économie nationale, et de commerce, mais également affaiblissent son rôle de hub régional.

Pour que les aéroports nationaux deviennent des moteurs de croissance durable, des axes d'amélioration s'imposent, tels que les investissements massifs dans les infrastructures, qu'il s'agisse de l'agrandissement des terminaux, de l'amélioration des pistes ou de la modernisation des équipements technologiques. Mais également de l'optimisation de la qualité des services assurés par le personnel des aéroports. Le développement des services dédiés aux passagers est crucial, notamment grâce à la mise en place de nouveaux espaces de qualité, à la digitalisation des processus et au renforcement des mesures de sûreté et de sécurité.

Un levier stratégique pour l'avenir

Bien que ce diagnostic soit établi depuis longtemps et conforté par plusieurs études récentes, le principal obstacle pour opérer ce saut qualitatif reste le financement. A cet effet, les partenariats public-privé (PPP) peuvent jouer un rôle essentiel pour accélérer les projets d'expansion et améliorer la gestion des aéroports. A condition de parvenir à convaincre et mobiliser les financements des acteurs nationaux et internationaux. Enfin, il est indispensable de renforcer les capacités des aéroports régionaux, comme Sfax- Thyna, pour désengorger Tunis-Carthage et stimuler l'économie régionale.

Dans cette ère des grandes réformes structurelles, la modernisation des aéroports tunisiens n'est plus une option, mais une exigence. Dans un monde où la connectivité est un facteur clé de compétitivité, des infrastructures aériennes modernes et performantes sont un levier stratégique pour attirer investisseurs, touristes et opérateurs économiques. Des pays similaires au nôtre ont relevé ce défi et su apporter des réponses efficaces.

En transformant ses aéroports en plateformes modernes et compétitives, la Tunisie pourrait non seulement accompagner sa croissance économique, mais également se repositionner comme un carrefour incontournable en Méditerranée. Et si nous voulons vraiment voir notre pays se moderniser, monter en gamme, devenir une plateforme aérienne internationale, une destination attractive pour les grands investisseurs étrangers, il est temps de voir grand et de passer à l'action pour faire de ces infrastructures un véritable moteur du développement national.