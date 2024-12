Tunisie: A la galerie TGM - La Folie des Petites Grandeurs

Des artistes contemporains, chacun à sa manière, ont su remporter cette gageure et nous offrir une re-création d'un univers que nous pensions familier mais qui s'avère totalement inédit!

Vous avez dit petit ? Voir le monde en miniature demande d'ajuster non seulement un regard mais aussi une vision car la miniature n'est pas innocente. Elle contraint l'artiste à privilégier ce qui lui semble important en occultant le reste et donc à se révéler plus qu'il ne le souhaiterait peut-être... Tout au long de l'histoire universelle de l'art, des artistes se sont sacrifiés à la technique de la miniature qui est un art à part entière s'inspirant des miniatures persanes mais aussi de la minutie des peintures "sous verre".

Des artistes tunisiens de l'Ecole de Tunis se sont inscrits dans cette tradition. Pour retrouver cette filiation, des artistes contemporains entrent dans ce moule et affûtent leurs crayons ou pinceaux à cet infiniment petit.

Artistes contemporains adeptes de l'ampleur du geste et de la liberté du grand format, ils ont prouvé avec panache que la maîtrise de leur art et la rigueur de leur technique n'étaient pas liées à l'espace. Le petit format est exigeant, il réclame d'aller à l'essentiel. Nos artistes, chacun à sa manière, ont su remporter cette gageure et nous offrir une re-création d'un univers que nous pensions familier, mais qui s'avère totalement inédit ! Le jeu en valait la chandelle et la miniature en est sortie grandie !