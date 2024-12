Tunisie: « Parlons éco #1 » - Un rendez-vous du projet Savoirs Éco pour échanger sur l'économie sociale et solidaire

Le projet Savoirs Éco, mis en oeuvre par Expertise France et financé par l'Union européenne, a organisé son événement annuel « Parlons éco #1 » à Tunis, visant à renforcer les structures productrices de savoirs économiques en Tunisie.

Cette initiative vise à mettre en valeur les travaux de ces structures (centres publics d'analyse, laboratoires de recherche universitaires, think tanks issus de la société civile), et renforcer le débat public sur les enjeux économiques et de développement durable du pays.

L'événement a réuni des décideurs publics, des experts des centres publics d'analyse et d'aide à la décision, des chercheurs en économie et sciences sociales, ainsi que les acteurs de la société civile.

Elyes Jouini, administrateur de l'Institut universitaire de France et professeur des universités, a été invité en tant que conférencier principal. Son intervention, réalisée à distance, a mis l'accent sur l'importance de la vulgarisation et de la diffusion dans l'espace public du contenu économique. Quant à Bruno Cabrillac, directeur général de la Fondation FERDI, partenaire de mise en oeuvre du projet Savoirs Éco, il a souligné l'importance de la production de contenus économiques rigoureux.

Cet événement a offert une plateforme de partage d'analyses et de points de vue sur les questions économiques cruciales pour la Tunisie, en présence de décideurs publics et privés, d'organisations de la société civile, de partenaires techniques et financiers, et de journalistes.

Deux tables rondes ont structuré la journée. La première, qui a été consacrée à l'économie sociale et solidaire, a abordé son impact sur l'économie tunisienne, ses défis et ses opportunités. Elle a été rehaussée par la participation de Benoît Hamon, président d'ESS France, Rachid Abidi, directeur du Lab'ESS, Lotfi Ben Aissa, chercheur en sciences humaines et sociales, et Mme Aida Ben Ammar, directrice exécutive de l'Association APES.

La seconde, axée sur la communication scientifique, a exploré les défis de la vulgarisation des travaux de recherche et la diffusion des résultats entre chercheurs et médias, afin de rendre l'information accessible au grand public. Ces discussions ont permis d'enrichir le dialogue avec des experts nationaux et internationaux, apportant des perspectives constructives, à savoir Etienne Charrière, responsable à l'AFD (Agence Française de Développement), Khaled Aouij, directeur général de Tuniscope, Mustapha Mezghani, chercheur principal au GI4T, et Mme Sawsen Ben Nasr, chercheuse et sous-directrice à l'ITCEQ.

Savoirs Éco, lancé en février 2023, bénéficie d'un financement de 4,5 millions d'euros de l'Union européenne pour une durée de trois ans. Ce projet soutient le débat public en Tunisie en renforçant les structures publiques d'analyse économique et d'aide à la décision, les laboratoires de recherche en économie, et les think tanks issus de la société civile. Il vise à promouvoir une réflexion approfondie et des pistes de réformes adaptées aux défis économiques actuels.

Le projet intervient à travers trois axes principaux à savoir : renforcement des capacités des acteurs produisant de l'analyse et de la recherche en économie, accompagnement à la production d'études et de policy briefs et soutien à la diffusion, vulgarisation et expérimentation des recommandations tirées des policy briefs.

Depuis son lancement, plusieurs activités ont été mises en oeuvre pour soutenir ces structures et renforcer leur capacité à participer activement au débat sur les questions économiques et à éclairer les décisions sur les politiques publiques.