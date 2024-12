Tunisie: Ligue des champions/Phase de groupes (2e journée) - Sagrada Esperança-EST (Cet après-midi à 17h00) - Dans les cordes...

Concédant une lourde défaite lors de la première journée de la phase de groupes face à Pyramids FC, l'adversaire de l'Espérance est largement à la portée. Attention tout de même à la réaction d'amour-propre des Angolais, mais aussi aux conditions bien particulières des matchs qui se jouent en Afrique.

Les "Sang et Or" ont entamé de la plus belle des manières la phase de groupes de la C1 africaine en s'imposant largement face à la modeste formation malienne de Djoliba sur le score sans appel de 4-0. Laurentiu Reghecampf ne pouvait espérer un meilleur début dans la compétition qui constitue, de tout temps, l'objectif suprême de l'Espérance de Tunis.

Cet après-midi, le technicien "sang et or" enchaînera par une deuxième sortie qui paraît facile en Champions League, en étant l'hôte d'un adversaire, sur le papier, à la portée. Sagrada Esperança n'a pas de traditions à l'échelle africaine. Sa dernière participation à la C1 africaine remonte à 2022 où son parcours s'était arrêté à la phase de poules que l'adversaire du jour de l'EST a terminé à la dernière place de son groupe avec deux matchs nuls, quatre défaites, deux petits points récoltés et 9 buts encaissés.

Par ailleurs, Sagrada Esperança a entamé la phase de groupes de l'édition actuelle de la C1 africaine en concédant une lourde défaite devant Pyramids FC (1-5).

Le club angolais ne se porte pas aussi bien en championnat puisqu'il a subi une raclée dimanche dernier en déplacement chez São Salvador (0-3).

Bref, Sagrada Esperança est un adversaire qui est à la portée. Les "Sang et Or" sont, d'ailleurs, dans l'obligation de s'imposer cet après-midi avant de recevoir dans une semaine Pyramids FC pour le compte de la 3e journée de cette phase de groupes.

Aucun risque ne sera pris

Débarquant à Luanda avant-hier en fin d'après-midi, les "Sang et Or" ont effectué une séance de décrassage à l'arrivée. Hier, ils ont clôturé leur participation par une séance d'entraînement à l'heure du match et sur la pelouse du stade national du 11-Novembre qui abritera la rencontre.Le séjour à Luanda se passe dans une ambiance bon enfant. Cela dit, la concentration est de mise. Quant à l'effectif et vu les engagements de l'équipe qui aura à recevoir Pyramids FC dans une semaine avant d'enchaîner par le derby, aucun risque ne sera pris quant à la santé de Youssef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï.

Pour l'un comme pour l'autre, deux options ont été retenues : soit une titularisation, soit une participation en cours de jeu. S'il ne sera pas titularisé, Tougaï sera remplacé par Ben Hmida et Ben Mohamed sera aligné sur le flanc gauche de la défense, comme ce fut le cas dimanche dernier face à la JSO. Concernant Belaïli, son remplaçant n'est autre que Bouguerra sur le couloir gauche avec la faculté de déborder.Le coach "sang et or" devrait prendre sa décision au vu des dispositions affichées par les deux joueurs, hier. Trois points en plus feront beaucoup de bien à l'équipe avant le choc de leadership devant Pyramids.