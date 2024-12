Afrique: Mjadala Afrika - Évènement marquant, en prélude de l'élection du nouveau président de la CUA

L'édition 2024 du Débat « Mjadala Afrika » sera un événement qui marquera les esprits. Ce débat qui précédera les élections du nouveau président de la Commission de l'Union africaine est très attendu de tous les citoyens africains et sera largement diffusé. Le mandat de la Commission actuelle arrive à son terme en février 2025.

Prévu le 13 décembre 2024, au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, en Éthiopie, ce débat sera l'occasion pour les candidats en lice de présenter leur vision et les priorités qui permettront à la nouvelle équipe dirigeante de relever les défis du continent, guidés par l'agenda de développement continental 2063.

Mjadala Afrika, qui se traduit par « Débat africain » en swahili, vise à engager les candidats en lice pour le poste de président de la CUA dans un dialogue essentiel sur l'orientation et les activités futurs de l'Union africaine. Ces discussions viennent a point nommées, au moment où l'Afrique s'engage à naviguer dans un paysage mondial qui évolue très rapidement.

Le débat sur plateau télévisé sera constitué d'un panel des candidats en lice pour le poste de président de la Commission de l'UA, qui répondront aux questions posées par deux modérateurs (un anglophone et un francophone). Ils répondront également à quelques questions reçues en ligne venant du public. Ce format interactif est conçu pour encourager la transparence et favoriser un engagement direct entre les candidats et la population Africaine. Chaque candidat aura le temps d'entente suffisant pour les permettre de présenter sa vision et de développer sa politique pour l'Afrique.

Afin de garantir une grande participation des auditeurs, la Direction de l'information et de la communication (DIC) de l'UA, qui fait partie du comité d'organisation du débat « Mjadala Afrika », a pris des mesures pour permettre à tous les médias nationaux des 55 États membres de l'UA de diffuser le débat en direct sur leurs chaines respective, le 13 décembre 2024. Le débat sera également disponible sur le site Web de l'UA avec interprétation simultanée dans les six (06) langues officielles de l'UA, ainsi qu'à travers les liens YouTube, Facebook et X de l'Union à l'attention du grand public.

La Commission de l'UA à travers sa Direction de l'information et de la Communication, invite le public à se suivre massivement le Grand débat Mjadala Afrika. Ceux qui aimeraient envoyer leurs questions aux candidats a travers les modérateurs pendant le débat, pourront le faire à travers la plateforme X @_AfricanUnion, afin de rendre le débat inclusif permettant aux candidats de réagir et apporter des réponses aux préoccupations et aux aspirations de la population africaine.

La campagne digital sur les réseaux sociaux a déjà été lancées et est en cour, en vue d'amplifier les échanges entre les candidats, et de vulgariser les messages des discutions sur le leadership de l'UA. (Plus d'informations sur le débat Mjadala Afrika et les élections de l'UA sont disponibles sur les liens suivants : https://au.int/en/auc-leadership-elections. https://au.int/en/AUC_Elections_2025_Candidates.

Le débat Mjadala Afrika n'est pas seulement une plateforme pour les candidats de s'exprimer ; c'est aussi un moment important pour démontrer l'avancement de la démocratie en Afrique. Étant donné que le mandat de l'équipe dirigeante de la Commission de l'UA, sous le président sortant, S.E. Moussa Faki Mahamat, touche bientôt à sa fin, l'élection du nouveau président de la CUA est prévue en février 2025, lors du prochain sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement de l'UA.

Mjadala Afrika jouera donc un rôle crucial d'information pour éduquer la population africaine sur la politique et les priorités des candidats pour le développement du continent. L'événement attirera une attention médiatique considérable, avec des retransmissions en direct permettant aux citoyens de se connecter et de participer aux discussions.

Plus on avance vers le Jour « J » du débat Mjadala Afrika, l'attente de ce débat de la Commission de l'UA, continue à croître. Les candidats se prépare pour enfin saisir l'occasion pour présenter leur vision et répondre aux diverses questions qui leur seront posées.

Il convient de noter que l'édition Mjadala Afrika 2024 incarne l'esprit d'engagement démocratique en Afrique. C'est l'occasion pour les candidats de démontrer leurs capacités de leadership et de susciter l'espoir d'un avenir meilleur pour le continent. Le débat jouera sans aucun doute un rôle central dans l'élaboration du narratif autour de la Commission de l'UA et de son impact sur la vie de millions de personnes à travers l'Afrique.

N:B Le débat sera télévisé en direct sur tout le continent et diffusé en streaming dans le monde entier, le 13 décembre 2024, à partir du siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, de 19h00 à 21h00, heure de l'Afrique de l'Est (EAT), soit 16h00 à 18h00 GMT. L'interprétation simultanée des débats sera assurée dans les six (06) langues de travail de l'Union. Cela donnera aux candidats l'occasion de parler à tous les citoyens africains et de présenter leur vision personnelle pour la réalisation d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique dans le cadre de l'Agenda 2063.

