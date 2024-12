Angola: Le pays et les États-Unis signent un mémorandum d'entente dans le secteur de la pêche

Luanda — L'Angola et les États-Unis d'Amérique ont signé vendredi, à Luanda, le mémorandum d'entente sur la coopération scientifique et technologique pour la gestion durable des ressources marines de l'océan Atlantique, en mettant l'accent sur l'utilisation du navire de recherche scientifique Baía Farta, propriété de l'État angolais.

Le document promouvra la réalisation d'enquêtes conjointes sur les ressources marines, la formation technique et scientifique d'experts angolais, ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies de gestion durable des ressources de l'océan Atlantique.

A l'occasion, le ministre des Relations extérieures, Téte António, a déclaré que le mémorandum signé fait partie de la gestion des ressources maritimes, et que l'Angola a adopté une approche globale vers l'économie bleue, qui, en effet, apporte de la valeur ajoutée et nourrit la sécurité maritime.

« Si nous avons la capacité de connaître ce que nous avons en mer et d'explorer, nous aurons également la capacité de financer même notre propre sécurité maritime », a-t-il souligné.

Il a fait savoir que les capacités développées par le pays avec le navire Baía Farta constituent une valeur ajoutée pour compléter les connaissances qui peuvent être partagées avec les scientifiques des États-Unis d'Amérique.

Le chef de la diplomatie angolaise a également rappelé que les deux pays ont encore à signer l'accord de télécommunications, qui est déjà en phase finale avec la NASA.

À son tour, la secrétaire adjointe américaine aux Affaires africaines, Molly Phee, a exprimé sa satisfaction du partenariat, car il représente un changement dans la coopération pour développer l'Angola et la région de l'Afrique australe.

« Et aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre dans le sens d'efforts en faveur d'une bonne gestion marine des ressources marines existantes en Angola. Nous contribuerons à améliorer et à élargir nos ressources scientifiques et technologiques», a-t-elle souligné.

Elle a précisé que les États-Unis travaillent avec le ministère de la Pêche et des Ressources marines pour développer et élargir l'approche technologique et scientifique afin de prendre des mesures significatives vers la sauvegarde des espèces marines.