Algérie: Le président de la République souligne la convergence de vues entre le pays et l'Afrique du sud concernant les questions régionales et internationales

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, vendredi, la convergence de vues entre l'Algérie et l'Afrique du Sud concernant les questions régionales et internationales et sur la nécessité de privilégier les solutions politiques pour le règlement des crises loin des ingérences extérieures.

"Nous avons eu une discussion approfondie sur l'actualité régionale et internationale, notamment l'agression sioniste contre Ghaza et le Liban, et je saisis cette occasion pour saluer, encore une fois, l'action intentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice (CIJ) et réaffirmer notre plein soutien à cette démarche", a dit le président de la République dans une déclaration conjointe à la presse avec le président de la République d'Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa, au terme de leurs entretiens au siège de la Présidence de la République.

"S'agissant de la situation dans la région, nous avons évoqué la question du Sahara occidental au sujet de laquelle nous avons réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'exercice de ses droits légitimes conformément à la légalité internationale", a-t-il ajouté.

Le président de la République a en outre indiqué avoir procédé avec son frère le président de la République d'Afrique du Sud à "un échange de vues concernant la situation au Sahel, en Libye, au Soudan, en Afrique centrale et en Afrique australe" et abordé "d'autres sujets liés à l'action de l'Union africaine". Des échanges qui ont fait ressortir "une convergence de vues entre nos deux pays sur la nécessité de privilégier les solutions politiques négociées pour le règlement des crises loin des ingérences extérieures", a-t-il relevé.

Et d'ajouter qu'il avait également été convenu d'intensifier les efforts au sein de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine pour "renforcer le rôle de notre continent et oeuvrer à réaliser la revendication africaine de réforme du Conseil de sécurité en réparant l'injustice historique envers l'Afrique, conformément au Consensus et à la Déclaration de Syrte".

Le président de la République a, par ailleurs, estimé que la visite d'Etat qu'effectue son homologue sud-africain en Algérie "reflète la particularité des relations historiques entre les deux pays, fondées sur la coopération étroite et la solidarité permanente" et "le caractère stratégique de nos relations bilatérales".

Le président de la République a relevé que cette visite avait en outre permis de procéder à une évaluation globale de l'état des relations bilatérales entre les deux pays et d'examiner les moyens de les hisser "à la hauteur de la volonté politique commune", soulignant que la tenue de la 7e session de la Haute Commission bilatérale de coopération algéro-sud-africaine, parallèlement au Forum d'affaires entre les pays, offrait "un espace d'échanges entre les opérateurs économiques".

Le président de la République a, par ailleurs, fait savoir que, lors de cette visite, une Déclaration de partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Afrique du Sud a été signée, ainsi que cinq mémorandums d'entente entre les deux pays.

Le président de la République a souhaité à nouveau la bienvenue à son frère le président de l'Afrique du Sud et à la délégation l'accompagnant, ainsi qu'"un agréable séjour dans son pays, l'Algérie, qui avait accueilli par le passé le leader Nelson Mandela".