Algérie: Deuxième jour des travaux de la Conférence africaine des start-up

ALGER — Les travaux de la 3e édition de la Conférence africaine des start-up, dont l'ouverture a été présidée jeudi par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, se poursuivent, vendredi, au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal (Alger).

Le deuxième jour de cet événement sera marqué par la tenue, à huis clos, du Sommet ministériel africain des start-up, sous la présidence du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, M. Noureddine Ouadah, et l'organisation d'un panel sur le thème "Eriger des ponts : rôle de la diaspora algérienne et africaine", sous la présidence du secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib, lors duquel sera évoqué le rôle des membres de la communauté nationale dans le développement économique et la transformation technologique, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Plusieurs ateliers, rencontres et conférences sont également prévus lors de cette édition, placée sous le thème "Réimaginer l'Afrique par l'Intelligence artificielle". L'occasion pour les participants d'échanger et de partager leurs idées et expériences en vue de parvenir à des solutions à même de répondre aux objectifs fixés.

Le deuxième jour de cet événement verra aussi la poursuite de l'exposition dédiée aux start-up, à travers laquelle les participants présentent leurs projets et idées innovantes dans les domaines des technologies modernes et de l'Intelligence artificielle.

Placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, cette édition est organisée par le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et l'accélérateur public Algeria Venture. Elle se poursuivra jusqu'au samedi 7 décembre.