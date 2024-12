Angola: Le Minint évalue la documentation des candidats aux différents organes

Cacuaco — Le ministère de l'Intérieur est en train d'enquêter sur le respect des conditions requises pour l'entrée dans ses différents organes, a indiqué vendredi son titulaire, Manuel Homem.

Le ministre a donné cette information à l'issue d'une visite des installations du Service d'Investigation Criminelle (SIC-Général), situé dans la municipalité de Cacuaco, et de ses extensions situées dans le Quartier Populaire (le Laboratoire de Criminalistique et les départements SIC) et dans la Zone Économique Spéciale (ZEE).

Il a indiqué que les candidats qui ne remplissent pas les conditions requises pour les services des migrations et des étrangers, les pompiers et le SIC, et qui sont entrés dans les processus avec des documents défectueux, passeront par ce processus de sélection, afin de garantir que du personnel engagé et capable de répondre aux demandes du secteur intègre les organes du ministère de l'Intérieur.

Manuel Homem a défendu le fait que le profil requis dans un organisme aussi important pour la sécurité publique doit être le meilleur.

Selon le ministre, les candidats au comportement douteux ne peuvent être admis dans des organismes tels que le ministère de l'intérieur.