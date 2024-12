Rassembler les leaders d'opinion, chercheurs, professionnels de l'industrie pharmaceutique, décideurs politiques et autres parties prenantes pour échanger des idées, partager des connaissances et présenter les avancées les plus prometteuses dans le secteur pharmaceutique. Tel est l'objectif principal de la première édition du Salon international de l'innovation pharmaceutique d'Abidjan (Siipa) 2025. Qui va se tenir au Radisson Blu hôtel sis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les 20 et 21 février 2025.

L'information a été donnée à la conférence de lancement dudit salon le jeudi 5 décembre 2024, au siège de l'ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire à Cocody Vallons. « Ce salon se veut être une plateforme dynamique pour la collaboration interdisciplinaire et la création de partenariats stratégiques visant à accélérer le développement et la mise en oeuvre de solutions pharmaceutiques innovantes », a décliné Dr Koné Ibrahime, pharmacien, Pco du Siipa 2025.

Selon lui, les technologies émergentes telles que la biotechnologie, la génomique, l'intelligence artificielle et l'impression 3D sont en train de redéfinir la manière dont les médicaments sont développés, produits et administrés. Il devient donc impératif de créer des espaces de dialogue et de collaboration pour s'assurer que ces innovations sont guidées par des principes éthiques et scientifiques rigoureux, tout en répondant aux besoins urgents des patients.

Le Salon international sur les innovations pharmaceutiques d'Abidjan, précise le Pco, se positionne ainsi comme un événement incontournable pour tous ceux qui sont engagés dans la quête de solutions pharmaceutiques de pointe ; visant à transformer et améliorer l'avenir de la santé mondiale.

Le Siipa, dit-il, va promouvoir les dernières innovations en matière de médicaments et de technologies médicales ; faciliter les échanges et collaborations entre les acteurs du secteur ; favoriser l'accès à de nouvelles opportunités d'investissement et de développement ; sensibiliser le public et les professionnels de la santé aux innovations qui peuvent transformer les soins. Et mettre à la disposition des professionnels de la santé les innovations dans tous les domaines qui peuvent contribuer à améliorer l'offre de soins aux populations.

Pour sa part, Professeur Mahama Ouattara, directeur de l'Ufr des Sciences pharmaceutiques et biologiques d'Abidjan, pour l'occasion garant scientifique du Siipa, a dévoilé les grandes lignes du programme. Qui porte cette année sur le thème : "Innovation pharmaceutique, contribution à la mise en oeuvre du One Health".

Il a fait savoir que pour cette première édition, le salon proposera une série de conférences, ateliers et débats animés par des experts de renommée internationale qui partageront leurs visions et expertises sur l'avenir de la pharmacie et de la biotechnologie.

Aussi, des exposants locaux et internationaux présenteront leurs produits et services avant-gardistes. Ce sera une occasion unique pour les participants d'explorer de nouvelles solutions et de découvrir des technologies qui façonnent l'avenir de la santé.

Ce projet (Siipa) porté par des pharmaciens souligne par ailleurs l'importance de la Côte d'Ivoire et du continent africain comme acteurs dynamiques dans le domaine de la santé globale.