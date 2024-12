L'Honorable Sarra Fadika Sakko, première vice-Présidente du Sénat de Côte d'Ivoire était Cheffe de la délégation ivoirienne, à la première édition « des femmes d'exception » à Kinshasa, le 3 décembre 2024.

Dans sa prise de parole, elle a fait part de sa profonde gratitude et de son immense fierté de savoir que c'est « la Côte d'Ivoire, qui a été invitée, en tant que Championne du leadership féminin à ce colloque ». Cela témoigne, a-t-elle expliqué « de l'excellence de l'amitié et de la coopération qui unissent les deux nations, et qui reflète également leur engagement commun à promouvoir des systèmes de gouvernance, où chaque citoyen, quelles que soient son origine et sa condition sociale, trouve sa place et contribue au développement de sa communauté et de son pays.

« Sous le leadership éclairé de S.e.m Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a connu d'importantes avancées en matière de gouvernance inclusive. A ce titre, notre président est le premier He for She de notre pays. Sous ses bienveillantes orientations, les réformes législatives font de la Côte d'Ivoire un exemple d'amélioration substantielle des conditions de la femme et de la promotion du leadership féminin », a-t-elle déclaré.

La cheffe de la délégation ivoirienne a fait cette déclaration en présence du président de la République, le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisékédi Tshilombo, dont la cérémonie était placée sous le Haut Patronage, et qui a marqué sa présence effective à cet événement. Il était accompagné de Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et Cheffe de gouvernement.

Le Président de la République Démocratique du Congo, s'est réjoui d'ouvrir cette première « Rencontre d'Exception », qu'il voit comme une véritable tribune d'espoir pour les femmes de son pays, tout comme un authentique appel d'engagement pour l'ensemble de la société congolaise. Il a salué le dialogue constant qui s'est instauré entre les femmes et les institutions dans son pays, et qui portent sur des thématiques clé.

Telles que l'autonomisation des femmes et la promotion de leurs droits. « Le véritable changement réside dans nos coeurs et dans nos esprits », soutient-il. « Il s'agit de transformer les mentalités, de briser les stéréotypes, et de promouvoir une nouvelle vision du rôle des femmes dans notre société. En ce sens la promotion de la masculinité positive est cruciale. Les hommes doivent être les alliés dans ce combat pour l'égalité, non pas par condescendance mais par conviction. Que l'égalité des genres profite à tous ; car investir dans les femmes, c'est investir dans l'avenir de notre nation », a-t-il conclu.

La présidente de l'association des Fdec, initiatrice de l'évènement, Lydie Omanga Dihandju, dans son discours de bienvenue a fait remarquer que « cette première édition est une manière de construire des ponts, et non des murs, entre les hommes et les femmes. Les hommes et femmes, dira-t-elle, doivent être « complémentaires et non adversaires ».

L'association Femmes d'Exception du Congo, d'obédience apolitique, rassemble en majorité des femmes congolaises aux parcours inspirants. Elle s'est donnée pour mission de travailler à la promotion d'un leadership transformationnel, exemplaire et inclusif et de contribuer à la promotion d'une société congolaise égalitaire et durable.

Rythmée par quatre panels de haut niveau, cette première Rencontre d'Exception, qui a passé en revue des thèmes centrés sur la mise en oeuvre et le cadre légal de la gouvernance inclusive, autant en RDC que dans d'autres pays africains, a, selon les organisateurs, tenu toutes ses promesses.

