Afrique de l'Ouest: Bourse - La BRVM réalise un nouveau record de transactions ce 6 décembre 2024 avec 53,665 milliards FCFA

Après la séance du mercredi 20 novembre 2024 marquée par un record de 53,582 milliards FCFA de transactions, la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a réalisé un nouveau record de transactions avec une valeur transigée de 53,665 milliards FCFA enregistrée ce vendredi 6 décembre 2024.

Les fortes transactions de ce vendredi 6 décembre 2024proviennent d'une valeur transigée de 53,146 milliards FCFA au niveau du compartiment des obligations avec un volume échangé de 7 475 565 titres en forte hausse de 2 491 755% par rapport à la séance de la veille.

Le marché a notamment enregistré plusieurs transactions portant sur des lignes obligataires du Trésor Public de Côte d'Ivoire (TPCI). Il s'agit de transactions portant sur 1 801 324 obligations TPCI 5,80% 2019-2026 pour une valeur de 7 205 296 000 FCFA, de 1 800 000 obligations TPCI 5,75% 2019-2026 pour une valeur de 7 200 000 000 FCFA, de 700 000 obligations TPCI 5,90% 2021-2031 pour une valeur 7 000 000 000 FCFA, de 632 880 obligations TPCI 5,75% 2019-2026 pour une valeur totale de 6 328 800 000 FCFA, de 584 987 obligations TPCI 5,80% 2020-2027 pour une valeur totale de 5 849 870 000 FCFA, de 560 000 obligations TPCI 5,80% 2021-2028 POUR UNE VALEUR DE 5 600 000 000 FCFA, de 487 485 obligations TPCI 5,90% 2020-2030 pour une valeur totale de 4 874 850 000 FCFA, de 473 847 obligations TPCI 6% 2018-2026 pour une valeur totale de 4 738 470 000 FCFA et de 400 007 obligations TPCI 6% 2016-2028 pour une valeur totale de 4 000 070 000 FCFA.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 45,681 milliards FCFA, en passant de 9 913,695 milliards FCFA la veille à 9 959,376milliards FCFA ce vendredi 6 décembre 2024.

Celle du marché obligataire enregistre une baisse de 3,547 milliards FCFA, se situant à 10 358,896 milliards FCFA contre 10 362,443 milliards FCFA le jeudi 5 décembre 2024.

Les indices sont dans une situation contrastée. L'indice BRVM Composite progresse ainsi de 0,46% à 275,40 points contre 274,13 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a gagné 0,31% à 137,69 points contre 137,27 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,13% à 111,67 points contre 111,82 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 14 995 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,58% à 3 400 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,98% à 1 950 FCFA), ECOBANK Côte d'Ivoire (plus 3,84% à 8 925 FCFA) et BOA Benin (plus 3,66% à 3 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 4,76% à 400 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,90% à 1 805 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,79% à 825 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,67% à 5 600 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (moins 1,47% à 4 695 FCFA).