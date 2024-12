Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 décembre 2024

Burkina Faso : Dissolution du gouvernement burkinabé par le capitaine Ibrahim Traoré

Au Burkina Faso, le Président de la transition, Ibrahim Traoré, a mis fin aux fonctions du Premier ministre Appolinaire Kyelem et de tout son gouvernement ce 6 décembre 2024. Cette information est relayée par le Secrétaire Général du gouvernement qui a annoncé la nouvelle à travers un communiqué lu sur la chaîne nationale burkinabé.

Selon le décret, rendu public aujourd’hui, les membres du gouvernement dissous auront pour mission d’expédier les affaires courantes en attendant la formation d’une nouvelle équipe. Aucune indication n’a été donnée quant au calendrier ou aux motifs précis ayant conduit à cette réorganisation, assurent les médias burkinabés. (Source allAfrica)

RDC/Maintien ou non de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri : La primeur réservée au président de la République

Après d'intenses consultations avec toutes les forces vives des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé, ce vendredi 6 décembre 2024, avec les membres de la Mission locale conjointe Gouvernement-parlementaires sur l'état de siège. Cette réunion a servi de cadre d'échanges et d'harmonisation de différents points de vue du Gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin de finaliser le rapport à présenter au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Les réunions de concertation tenues par la première ministre à l'Est de la RDC ont permis une évaluation approfondie des questions sécuritaires, politiques et socio-économiques dans cette partie du pays. (Source media congo)

Sénégal/Assemblée nationale : Le Bureau acte la radiation de Barthélémy Dias

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé la radiation du député Barthélémy Dias. « Le bureau de l'Assemblée nationale l'a actée », a-t-il déclaré ce vendredi, lors de l'ouverture de la séance consacrée à la ratification des listes des membres des commissions permanentes. Le Président de l'hémicycle de préciser que cette décision fait suite à une demande du ministre de la Justice, Ousmane Diagne. (Source PressAfrik)

CEMAC : Le Gabon à la tête du Cadre Permanent de Concertation des Trésors Publics en 2025

Le Trésor public gabonais jouera un rôle central dans la gestion financière régionale en 2025. Lors de la 12ᵉ session ordinaire du Cadre Permanent de Concertation des Trésors Publics (CPC-TP) de la CEMAC, tenue à Brazzaville du 3 au 6 décembre 2024, le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor du Gabon, Luther Steeven Abouna Yangui, a été désigné président de cette institution. Cet événement marque une étape significative pour la capitale gabonaise, qui deviendra un pôle financier régional durant un an. (Source GabonMediaTime)

Vision Burundi 2040-2060 : Le Burundi mobilise ses partenaires et les investisseurs privés pour son financement

Du 5 au 6 décembre 2024, le Burundi abrite une Table ronde sur l’investissement dans le cadre de la mobilisation du financement pour la réalisation de la Vision 2040-2060. Une occasion de présenter les opportunités d’affaires dans le pays.

Au Palais des congrès de Kigobe, dans la nouvelle salle Agateka Hall, des partenaires au développement et des investisseurs privés étaient présents le jeudi 3 décembre 2024. Plusieurs pays étaient représentés : Nigeria, Bénin, Afrique du Sud, Belgique, Maroc, Qatar, Chine, Corée du sud, Turquie, Russie, Etats-Unis d’Amérique, Ouganda, Kenya, RDC, etc. L’ancien président nigérian, Olesegun Obasanjo, avait fait le déplacement. L’ancien président du Burundi Sylvestre Ntibantunganya a aussi pris part au lancement de la Table ronde. (Source Iwacu)

Mali : Mandat d’arrêt émis contre le patron de la société minière canadienne Barrick Gold

Les autorités maliennes cherchent à arrêter Mark Bristow, le PDG de la société minière canadienne Barrick Gold. Un mandat d’arrêt a été émis le 4 décembre 2024 par la justice malienne. Il est poursuivi pour blanchiment de capitaux. Le Mali réclame le paiement de « bénéfices revenant à l’État » sur le complexe aurifère de Loulo Gounkoto.

Il était attendu à Bamako en octobre, mais Mark Bristow avait préféré ne pas honorer l’invitation des autorités du Mali redoutant une arrestation. Cette fois, c’est officiel, un mandat d’arrêt a été émis sur le territoire malien contre le PDG de Barrick Gold. (Source RFI)

Tchad : Vers une journée sans presse

Le paysage médiatique tchadien connaîtra une perturbation majeure ce samedi 7 décembre 2024. L’Association des médias en ligne du Tchad (AMET) a décidé d’organiser une « journée sans presse en ligne » en réponse à une mesure jugée arbitraire de la Haute autorité des médias audiovisuels (HAMA). Cette action vise à dénoncer une décision qui menace la liberté de la presse et le droit à l’information.

Le 4 décembre 2024, la HAMA a interdit la production de contenus audiovisuels par les médias en ligne. Cette mesure, qualifiée d’« illégale et arbitraire » par l’AMET, va à l’encontre de l’article 25 de la loi n°31 du 3 décembre 2018, qui garantit explicitement ce droit, brandit l’organisation. (Source apanews)

Madagascar/CEO Summit 2024 : Plus de 500 entreprises et acteurs économiques présents

C’est parti pour deux jours de rencontre de haut niveau entre décideurs du secteur privé de la région Océan Indien. La première édition du CEO Summit a débuté hier au Novotel et se poursuit ce jour

Plus de 500 chefs d’entreprises et acteurs économiques et personnalités régionales, ont répondu présents à ce rendez-vous qui est appelé à connaître du succès avec notamment, son objectif de rassembler les forces économiques et entrepreneuriales des pays riverains de l’Océan Indien. (Source MidiMadagasikara)

Guinée/Affaire 100 millions dollars us aux douanes : Le procureur spécial de la Crief explique !

Ce qui ressemble bien à un gros scandale a bien atterri à la Crief. Le procureur spécial de cette Cour a déclaré à la télévision nationale que l’affaire concerne des douaniers et transitaires et porte sur plus de 700 milliards de francs guinéens (près de 100 millions de dollars américains). Les chefs d’accusation sont « faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité » (Source mediaguinée)

Cameroun - De hautes personnalités impliquées dans le reconditionnent frauduleux du Riz Sana

Selon notre confrère Info Matin, ces derniers bénéficiaient depuis plusieurs années de protection de plusieurs hautes personnalités dans le sérail, dont les noms ont commencé à être livré et pourraient être interpellés à leur tour.

Cependant, pour la société Green Valley SARL qui importe ce riz depuis la Thaïlande, il s'agit d'une manœuvre de sabotage de leur activité. Les responsables de la société affirment avoir reçu les certificats de conformité de l'ANOR pour leurs produits et comprennent toujours pas pourquoi les résultats d'analyse des produits saisis dans leurs entrepôts ne sont toujours pas rendu public à ce jour. (Source Cameroun 24)