Sénégal: Bambey/Cérémonie de lancement de la coopérative communale - Un modèle pilote selon Dr Alioune Dione

Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, en collaboration avec le ministère de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, a mis en place une coopérative agricole communale. Une visite technique en vue de préparer le lancement de l'exploitation d'un périmètre agricole dans le domaine du Centre national de recherches agronomiques (CNRA) de Bambey a été organisée sur le terrain.

C'est le ministre de la Microfinance, de l'Economie solidaire et solidaire, Dr Alioune Dione, qui a procédé au lancement de le coopérative agricole communale de Bambey. «C'est avec une très grande joie que je me retrouve ici, à Bambey, pour donner corps à la politique de développement visant à mettre la microfinance au service de l'économie sociale et solidaire et à se fonder sur l'économie solidaire pour territorialiser les politiques publiques et créer massivement des emplois et de la richesse partagée, dans le cadre de la Convention avec le ministère en charge de l'Agriculture», a-t-il explique.

Cette initiative innovante, selon lui, place le développement endogène au coeur de l'encadrement du potentiel économique des terroirs. «Ma satisfaction est d'autant plus grande que l'occasion m'est offerte d'apprécier l'engagement du ministère de l'Agriculture avec nous, pour co-construire la modernisation et la viabilisation de ces deux secteurs. Le ministère de l'Agriculture a très vite compris la jonction qui existe entre la territorialisation des des politiques publiques et les dispositifs prévus par la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire».

Dr Alioune Dione poursuit : «En suivant le développement de votre Plan d'action prioritaire 2024, j'ai compris que vous êtes bien dans la mouvance du développement de l'entreprenariat social à travers la mise en place de coopératives communales et départementales. Bambey, de par sa position géographique, dispose du CNRA qui est un démembrement de l'ISRA ; il constitue un atout majeur pour répondre à l'orientation majeure de souveraineté alimentaire, décliné dans la «Vision 2050» de transformation systémique du Sénégal du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, conduite par le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est ainsi qu'on a énormément de potentialités en termes de surface cultivable. On a plus de 650 hectares de terres».

Le ministre en charge de la Microfinance dira, dès lors, qu'il a «été contacté par beaucoup de personnes qui avaient nourri l'ambition de retourner vers l'Agriculture et de valoriser ces terres. C'est ainsi que j'avais effectué une visite auprès du Directeur du CNRA pour voir l'existant et éventuellement échanger. J'en ai échangé avec le ministre (de l'Agriculture, ndlr) Mabouba Diagne qui devrait être là. Il s'agit de lancer la coopérative communale pour permettre d'avoir un exemple pilote. Car, dans certaines localités, on serait confronté à une indisponibilité de terres».

Le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Ousmane Mbaye, a salué ce partenariat innovant. «Il s'agit d'une stratégie d'incubation, au sens large, qui comprend la production végétale et l'élevage, la création d'emplois et de revenus». Selon lui, le ministre est très engage pour la mise en place de coopératives agricoles communautaires, en lien aussi avec la nouvelle stratégie «Sénégal 2050» qui place l'agriculture au centre de ses priorités.