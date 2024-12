Niger: Arrestation de Moussa Tchangari - Un acte «illégal» qui suscite l'indignation de la société civile

Moussa Tchangari, militant de la société civile nigérienne et africaine, membre du Forum social mondial (FSM) et du Secrétariat du Forum social africain (FSA), a été «enlevé» par les autorités de la transition au Niger, le mardi 3 décembre 2024, à Niamey, devant son domicile, en présence de sa famille.

Moussa Tchangari, défenseur infatigable des droits humains et Secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, revenait d'un voyage dans la sous-région lorsqu'il a été interpellé vers 20h, heure locale. «Les circonstances de son arrestation sont dramatiques : en pleine nuit, devant son épouse et sous les yeux de ses enfants, Moussa Tchangari a été enlevé par des hommes armés. Ces derniers lui ont mis une cagoule sur la tête, avant de l'emmener vers des lieux inconnus, emportant avec eux son ordinateur, sa valise de voyage et son téléphone portable», déplore la société civile.

Après deux jours de recherches et de multiples tentatives pour savoir où se trouvait le militant altermondialiste, ses avocats ont réussi, le jeudi 5 décembre 2024, à obtenir des informations concernant sa localisation. Il a été retrouvé en garde à vue au Service Central de Lutte Contre le Terrorisme et la Criminalité Transfrontalière Organisée (SCLCT/CTO) de Niamey, après avoir été détenu illégalement dans un lieu inconnu, sans mandat d'amener. Cette arrestation a suscité une vive condamnation au sein de la société civile africaine et internationale.

Le Forum social sénégalais (FSS), une branche du Forum social africain (FSA), a immédiatement dénoncé un «acte ignoble et illégal», soulignant qu'il s'agit d'une violation flagrante des droits fondamentaux d'un citoyen africain. Le Forum social sénégalais a exprimé sa solidarité avec Moussa Tchangari et sa famille, tout en appelant à une mobilisation internationale en faveur de sa libération. Le Forum a mis en garde les autorités militaires nigériennes «contre toute conséquence négative pouvant résulter de cette arrestation arbitraire et exige la libération immédiate de Moussa Tchangari, sans condition».

Dans un communiqué, le Forum social sénégalais a appelé toutes les sociétés civiles du monde entier, en particulier celles des continent africain, européen et américain, à organiser une «campagne internationale pour la libération de Moussa Tchangari. Un plan d'action sera bientôt proposé et partagé avec les organisations de la société civile à l'échelle mondiale pour soutenir la cause de la justice et des droits humains».

La situation de Moussa Tchangari attire désormais l'attention à l'international, alors que la communauté des défenseurs des droits humains «s'inquiète de la dérive autoritaire au Niger. La demande croissante de sa libération met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les militants dans des contextes de transition politique fragile. Le soutien mondial s'avère crucial pour la libération de Moussa Tchangari et pour la défense de ses droits humains dans ce climat de répression croissante».