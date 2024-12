Ile Maurice: Les nominations de Gokhool et Hungley officialisées

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, est revenu sur le parcours de l'ancien ministre Dharam Gokhool, élu à l'unanimité président de la République, conformément à l'article 28 de la Constitution. «Dharam Gokhool est une figure respectée du monde politique et académique», a souligné le Premier ministre. Né le 25 octobre 1949 au sein d'une famille modeste à Plaine-des-Roches, Dharam Gokhool a connu une ascension remarquable grâce à ses compétences académiques. «Comme il était un élève brillant, le maître d'école de Roches-Noires Government School, Abdool Raman Kasenally, a encouragé sa mère à le faire poursuivre ses études supérieures. Sa mère a fait des sacrifices et cela a changé son destin», a soutenu le PM. En 1975, Dharam Gokhool a été admis à l'université de Delhi pour des études supérieures et à son retour au pays, il a connu une riche carrière académique.

Dharam Gokhool a été chargé de cours, Senior lecturer puis Associate Professor, Officer-in-Charge et doyen de la faculté de Law & Management à l'université de Maurice (UoM). Par la suite, il a été le chairman du Mauritius Institute of Management, Honorary Fellow du de cet institut et a été fait officier de l'Ordre des Palmes académiques par le gouvernement français. Sa carrière politique a débuté en 1982 quand il a été élu sous la bannière du Mouvement militant mauricien.

Par la suite, il a occupé plusieurs postes politiques, notamment maire de 1991 à 1993 et Parliamentary Private Secretary en 1993 et 1994. En 2005, il a rejoint le Parti travailliste. De 2005 à 2008, il a été ministre de l'Éducation avant d'assumer la direction du ministère de l'Industrie de 2008 à 2010. Sa loyauté, son intégrité et sa compétence, a conclu le Premier ministre, sont des qualités largement reconnues. Dharam Gokhool succède à Prithvirajsing Roopun, dont le mandat est arrivé à terme, le 2 décembre.

Quant à Robert Hungley, élu vice-président de la République selon l'article 29 de la Constitution, le Premier ministre a souligné qu'il incarne également un parcours de dévouement et de service. Né le 15 février 1957 à Rose-Hill, Robert Hungley a grandi dans un environnement engagé politiquement, sa mère étant une militante sociale. Dès son jeune âge, il s'est impliqué dans des activités politiques et sociales. Il a été conseiller municipal à Beau-Bassin en 1995 et 2001 et maire en 2004 et 2005.

Sa nomination a été saluée par Paul Bérenger, vice-Premier ministre, qui a exprimé sa confiance totale en lui, soulignant qu'il serait un excellent vice-président et un digne représentant de l'île Maurice et de ses citoyens. Selon Paul Bérenger, Robert Hungley fera honneur à la fois à l'île et aux militants de tous horizons. Robert Hungley succède à Eddy Boissézon. Le prochain rendez-vous parlementaire a été fixé au mardi 10 décembre à 11 h 30.