Afrique: Le président sud-africain Cyril Ramaphosa en visite d'État à Alger

Invité par son homologue Abdelmajid Tebboune, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a effectué une visite d'État en Algérie, ce vendredi 6 décembre. Arrivé la veille au soir à la tête d'une large délégation ministérielle dans laquelle figurent, entre autres, son ministre des Affaires étrangères et son ministre de la Défense, celui-ci a notamment rencontré le président algérien en tête-à-tête avant de signer avec lui un accord de partenariat stratégique entre les deux pays.

L'accueil officiel réservé par le président algérien Abdelmajid Tebboune à son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa a été à la hauteur des relations qui lient historiquement les deux pays.

Durant la journée du vendredi 6 décembre, les deux dirigeants, qui ont commencé par s'entretenir en tête-à-tête, ont ensuite successivement signé une déclaration commune de partenariat stratégique avant de coprésider la 7e réunion de la haute commission bilatérale de coopération entre les deux pays, un événement qui a été l'occasion pour eux d'élargir leur coopération économique. Celle-ci a notamment été marquée par la signature de mémorandums d'entente entre l'Algérie et l'Afrique du Sud dans plusieurs secteurs : la recherche agronomique, la recherche spatiale, l'entrepreneuriat et l'innovation, la coopération économique et l'entraide juridique.

Une occasion de rappeler les valeurs et les engagements communs

Pour les deux présidents, cette visite d'État a aussi été l'occasion de rappeler qu'ils partagent des valeurs communes dans leur approche des conflits régionaux et de renouveler leur engagement aux côtés des « peuples opprimés », un héritage de leur passé commun en matière de lutte anti-coloniale, a notamment rappelé Cyril Ramaphosa. Le peuple du Sahara occidental a le droit à l'autodétermination et celui de la Palestine à un État, a ainsi déclaré le président sud-africain qui n'a pas manqué non plus de lancer, une nouvelle fois, un appel en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza.

De son côté, le président algérien a promis de faire tout son possible pour que le continent africain soit mieux représenté à l'ONU et a salué le rôle de Pretoria dans le conflit au Proche-Orient, notamment à travers la plainte pour génocide à Gaza déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ). Abdelmadjid Tebboune a enfin affirmé que les deux pays avaient par ailleurs une vision commune à propos de l'avenir du continent africain, notamment en matière de paix, de sécurité et de développement.