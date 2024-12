Madagascar: Base Toliara - 778 millions de dollars d'investissements, première production en 2028

Après l'accord de la levée de la suspension entériné mercredi dernier en conseil des ministres, Base Toliara devrait produire ses premiers minéraux dès 2028.

Une perspective qui augure de bonnes choses pour l'économie malgache, quand on sait que ce projet d'extraction de sables minéralisés de Toliara prévoit un investissement initial de 770 millions de dollars US.

Gains socioéconomiques

Lors d'une conférence de presse, tenue hier dans les locaux de Base Toliara à Ivandry, Jean Bruno Ramahefarivo, son directeur général a rappelé qu'il s'agit du plus important projet minier à Madagascar depuis plus d'une décennie. L'étude de faisabilité définitive réalisée en 2021 indique que Base Toliara devrait extraire du gisement de Ranobe, 960 000 tonnes d'ilménite, 66 000 tonnes de zircon, et 8000 tonnes de rutile par an. De plus, une étude de préfaisabilité portant sur la monazite, publiée en 2023, a démontré que le recyclage des déchets obtenus lors du traitement des sables minéralisés permettrait de produire pas moins de 21 800 tonnes de monazite par an.

De belles perspectives en somme pour le secteur minier malgache. Avec ce que cela suppose de gains socio-économiques aussi bien pour l'État malgache que pour l'investisseur. Sur ce point d'ailleurs, le DG de Base Toliara n'a pas manqué de réitérer ses remerciements à l'endroit du président de la République, Andry Rajoelina, qui s'est fortement impliqué dans les négociations tournées résolument vers les intérêts de la population malgache, notamment les communautés directement impactées par le projet.

Calendrier

En effet, le pays dans son ensemble, la région de Toliara, et les communautés locales profiteront de retombées significatives grâce à des investissements dans des projets de développement social. On peut notamment citer les 5 milliards de dollars US de revenus gouvernementaux directs, les 80 millions de dollars (370 milliards d'ariary) de soutien financier à de grands projets d'infrastructures communautaires comme la construction d'écoles, de routes, d'hôpitaux, de centres de santé... Ou encore les 4 millions de dollars par an prévus pour financer des programmes communautaires locaux focalisés sur des activités génératrices de revenus durables, la santé, l'éducation, et l'accès à l'eau potable. Ces projets démarreront dès le début de phase de construction.

Concernant justement le calendrier de la reprise, les prochaines étapes seront la finalisation prochaine de l'accord d'investissement avec le gouvernement, le lancement des travaux préparatoires et le redémarrage des projets communautaires et prioritaires, en collaboration avec les communautés locales. Concernant la question environnementale, Base Toliara déclare que toutes les étapes et les conditions ont été respectées et continueront à l'être. Une manière de dire que, contrairement aux allégations de ses détracteurs, le projet Base Toliara ne comporte pas de dangers pour l'environnement. Nous en reparlerons.