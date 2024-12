Madagascar: Projet Gouvernance, Paix et Stabilité - « Une étape importante pour notre démocratie », selon le SG de la COI, Edgard Razafindravahy

Une trentaine de journalistes, issus des quatre coins du pays, a suivi une formation d'une semaine dispensée par un expert de la Commission de l'Océan Indien (COI).

Homme de médias

« Cette formation marque une étape importante pour vous, journalistes, et pour notre démocratie ». Ce sont les premiers mots du Secrétaire général (SG) de la Commission de l'Océan Indien (COI), Edgard Razafindravahy, lors de la cérémonie de clôture hier, à l'hôtel Carlton, de la formation de journalistes. « Avec le soutien du Projet Gouvernance, Paix et Stabilité financé par l'AFD, cette formation vous a permis de renforcer vos compétences et de mieux comprendre l'importance des actions que mène la COI » , a expliqué le SG de la COI, à l'adresse des journalistes concernés. « En tant qu'homme de médias, je mesure pleinement l'importance de votre rôle. Vous êtes les relais entre les institutions et les citoyens. Vous donnez vie aux débats, éclairez les enjeux, et contribuez à renforcer la confiance entre le peuple et ses représentants ».

Formés et informés

Le vice-président de l'Assemblée nationale et non moins président par intérim de la Chambre basse, Augustin Andriamananoro, a abondé dans ce sens en soulignant que « cette formation s'inscrit dans une démarche globale de renforcement des institutions démocratiques. Nous sommes profondément convaincus que les journalistes bien formés et informés contribuent à renforcer la bonne gouvernance, à garantir des informations fiables pour les citoyens ». L'ancien ministre de la Communication et de la Culture en veut pour preuve, les thématiques explorées durant la formation qui vont de l'éthique journalistique à la gestion de l'information en temps de crise. En passant par la couverture de l'institution démocratique, en l'occurrence, l'Assemblée nationale.

Impact réel

« L'Assemblée nationale, pilier de notre démocratie, incarne la voix des citoyens. Les décisions qui y sont prises touchent directement la vie de chacun. Votre mission est de rendre ces décisions visibles, claires et utiles pour tous ». Le SG de la COI d'ajouter à l'endroit des journalistes : « Votre travail a un impact réel. Je ne peux que vous encourager à continuer à poser des questions, à informer avec rigueur et à rendre nos démocraties plus fortes ».

L'expert qui a assuré la formation de confirmer que de nombreuses questions ont été posées à Tsimbazaza. « Cela a permis une compréhension du fonctionnement de l'Assemblée nationale, du rôle du député et des différentes étapes de la procédure législative », a noté Augustin Andriamananoro. « Je remercie chaleureusement l'Assemblée nationale et l'AFD pour leur appui », a déclaré Edgard Razafindravahy, avant la remise des certificats aux journalistes qui ont bénéficié de la formation, grâce à la COI.