Madagascar: CENI - 68 479 ordonnances délivrées pour les communales

À l'approche des élections municipales et communales du 11 décembre prochain, l'on bouge du côté de la Commission électorale nationale indépendante. Sur une demande de 84 777 d'attestation de non inscription, seulement 68 479 ont eu gain de cause sur toute l'étendue du territoire. Par la suite, ces demandes ont été vérifiées par les commissions électorales de district (CED) et la Ceni. Toujours est-il que les demandes sont individuelles au niveau des démembrements de la commission électorale. Elles sont, en outre, transmises au tribunal pour revenir au CED afin d'inscrire les bénéficiaires sur la liste électorale. Ces déclarations ont été faites, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier après-midi à la Ceni.

Dédoublonnage

Toutefois, pour les contrées éloignées, seuls les chefs fokontany ont eu l'aval de la Ceni pour transmettre les dossiers portant sur les communales, en revanche les associations et la société civile n'ont pas eu cette faveur. Notons qu'on ne peut pas voter avec les ordonnances. Par ailleurs, les CED et la Ceni sont aussi chargés du dédoublonnage, l'impression ne peut se faire ailleurs. Toujours d'après la Ceni, les traitements devraient être concrétisés, hier et ce jour. Quant à la capitale, vu le nombre de personnes concernées, l'action est prévue dimanche, au plus tard lundi.