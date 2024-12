Madagascar: Andry Rajoelina sur les communales - « Il ne faut choisir ni la déstabilisation ni les obstacles »

« Quand nous nous soutenons mutuellement, nous ne pouvons qu'avancer. Peu importe qui est fort ou qui se croit compétent, quand nous sommes unis et solidaires, nous triomphons ensembles ».

À 5 jours des élections communales et municipales, le président Andry Rajoelina lance un appel à la solidarité et à l'unité à l'endroit du peuple malagasy. Durant le lancement du programme Mifampitsimbina au niveau du troisième et du sixième arrondissements qui s'est tenu au gymnase Ankorondrano, le chef de l'Etat a de nouveau appelé les concitoyens à se rendre aux urnes le 11 décembre prochain.

Et de noter au passage que c'est important aussi de faire le bon choix afin de ne pas choisir ceux qui constitueront un frein au développement. Il ne faut pas choisir la déstabilisation, ni les obstacles, a-t-il annoncé, avant d'appeler au passage les citoyens à voter pour les candidats qui apporteront le développement et la solidarité. Hier, 4 150 foyers issus des 3e et 6e arrondissements de la capitale ont reçu leur part d'aides sociales de la part du chef de l'État, dans le cadre du programme Mifampitsimbina. Une occasion pour Andry Rajoelina de rappeler les valeurs fondamentales de ce programme. « Quand nous nous soutenons mutuellement, nous pouvons avancer. Peu importe qui est fort ou qui se croit compétent, quand nous sommes unis et solidaires, nous triomphons ensemble », a-t-il martelé.

Opportunités

Outre ces aides à court terme, le président de la République a également annoncé que l'État mettra en place, dans les meilleurs délais, un programme visant à offrir des opportunités de travail et à générer des revenus durables pour chaque foyer. Des sessions de formation professionnelle seront ainsi organisées au niveau des arrondissements et des fokontany. Ceci concerne différents domaines tels que la métallurgie, la menuiserie ou la couture.

Des outils et des ressources seront fournis aux participants après leur formation afin de faciliter leur insertion dans le monde professionnel ou leur permettre de créer leur propre entreprise. Le locataire d'Iavoloha a réitéré sa volonté d'accompagner la population malagasy dans cette démarche collective : « Nous allons rester unis et serons loin de la division. Nous continuerons d'avancer ensemble pour sauver notre Nation. » a-t-il déclaré.

Coopération

Avant de se rendre à Ankorondrano, le président Andry Rajoelina a reçu à Ambohitsorohitra Chen Xiaoming, Secrétaire du Comité du parti communiste chinois (PCC) pour la Province de Hunan. Le renforcement de la coopération entre la Chine et Madagascar était le sujet principal évoqué durant la rencontre. Actuellement, la relation entre les deux pays est au beau fixe. Le président Andry Rajoelina n'a d'ailleurs pas manqué d'exprimer sa satisfaction par rapport à l'engagement du gouvernement chinois dans la mise en oeuvre des projets de développement prioritaires à Madagascar, axés dans les trois piliers de la PGE, à savoir le Capital humain, l'Industrialisation et la Bonne gouvernance.

L'agriculture, le développement du secteur énergétique et les infrastructures ont particulièrement été discutés. Madagascar ambitionne de redevenir le grenier à riz de l'océan Indien grâce au développement du riz hybride. Un mémorandum y afférent avait d'ailleurs été signé durant le FOCAC. Même étape pour le projet Medium Ring Tana qui consiste au renforcement de l'électrification dans les régions Analamanga et Vakinankaratra.

Les deux personnalités ont également évoqué l'accord de jumelage signé en 2021 entre la Province de Hunan et la Région Alaotra Mangoro. Le chef de l'État a aussi réitéré le souhait de Madagascar de rouvrir la ligne aérienne directe entre Guangzhou - Antananarivo afin de stimuler les échanges commerciaux et promouvoir le tourisme.