Madagascar: Barea A - Une commission tripartite désigne le nouveau coach

Aucune fuite. Lancée officiellement par la Fédération malgache de football (FMF) le 23 novembre, la période de dépôt des candidatures pour le poste du futur sélectionneur de l'équipe nationale masculine A a pris fin jeudi. Joints au téléphone, les responsables et dirigeants au sein de l'instance nationale, dont le président de la commission de la communication et du marketing ainsi que d'autres responsables, n'ont voulu encore rien dévoiler.

Concernant le processus de sélection, « une commission composée de l'équipe technique de la fédération, entre autres la direction technique nationale, la commission des compétitions ainsi que la commission technique, prendra prochainement en main le dépouillement des dossiers, suivi du casting du nouveau sélectionneur des Barea A », a soufflé un dirigeant au sein de la fédération.

Cette commission sortira une liste réduite de cinq techniciens. Ces noms seront soumis auprès d'une autre commission tripartite composée des représentants de la fédération, du ministère de la Jeunesse et des Sports et aussi de la Présidence, selon toujours notre source. Cette commission fera ensemble le choix final du futur sélectionneur et entraîneur principal de l'équipe nationale masculine A.

Dans le flou

L'appel à candidatures a été ouvert aux techniciens nationaux ou internationaux, titulaires du diplôme CAF ou UEFA et ayant plus de cinq ans d'expérience de haut niveau. Plusieurs noms, dont des stars étrangères, ont circulé depuis quelques semaines dans les réseaux sociaux et les quotidiens locaux et internationaux. Tous ceux-ci restent jusqu'ici des rumeurs. La direction technique nationale, qui n'était probablement pas l'unique canal de réception des dossiers, a soufflé qu'elle a reçu quatre CV, dont trois étrangers et un Malgache, sans vouloir donner plus de précisions.

Comme mission principale, le successeur du coach Romuald Rakotondrabe prendra en main les Barea en vue des cinquième et sixième journées des éliminatoires à la Coupe du Monde. Madagascar fera le déplacement pour affronter la République centrafricaine le 21 mars puis recevra le Ghana le 24 mars. La désignation du nouveau sélectionneur ne devrait donc pas tarder, car les prochains matchs des Barea auront lieu dans trois mois.