Madagascar: Coopération Chine - Trois projets prioritaires à accélérer

Du concret. Dans la coopération avec la Chine, Madagascar veut l'accélération de la concrétisation de trois projets considérés comme prioritaires. Un point souligné par Andry Rajoelina durant une rencontre avec Shen Xiaoming, secrétaire du comité du Parti communiste chinois (PCC), pour la province de Hunan, au Palais d'État d'Ambohitsorohitra, hier.

Deux des trois projets dont la Grande île veut une accélération de la concrétisation ont fait l'objet de la signature de mémorandums d'entente, en septembre, en marge du sommet Chine-Afrique ou FOCAC 2024. La visite de la délégation à Ambohitsorohitra est, justement, une démarche diplomatique pour entretenir la dynamique de coopération bilatérale déclenchée lors de cet événement.

En pole position de ces projets prioritaires, il y a le projet "Medium Ring Tana". Il vise à réhabiliter et à moderniser le réseau de conduite et de distribution en électricité dans le Réseau interconnecté d'Antananarivo. Ce projet est, d'autant plus, complémentaire à la construction du site hydroélectrique de Ranomafana, qui fait partie d'une coopération sino-malgache également, et dont le but est de booster la production énergétique pour la RIA.

Le second mémorandum d'entente dont Madagascar souhaite une concrétisation rapide est celui sur l'exploitation du riz hybride. Mis en avant parmi les priorités stratégiques pour la Grande île, l'objectif est "de devenir le premier producteur de riz hybride en Afrique dans deux ans, et de redevenir le Grenier de l'océan Indien". Le dernier projet concerne le secteur du transport aérien.

Madagascar requiert la reprise de la liaison aérienne directe entre Antananarivo et Guangzhou. Ce projet, en gestation depuis plusieurs années, a déjà fait l'objet d'un accord en septembre 1997. Un mémorandum d'entente a également été signé en mars 2015. La reprise de cette liaison aérienne directe devrait renforcer les échanges économiques, commerciaux et touristiques entre la Chine et la Grande île.