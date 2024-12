Madagascar: Antsiranana - Le bateau médical Island Reach débarque au port

Le bateau médical Island Reach a débarqué hier au port d'Antsiranana pour une mission sanitaire et humanitaire indéterminée. Il appartient à l'ONG suisse Ywam Ships qui l'a rebaptisé.

Ce bateau, long de 24 mètres, reconverti en une plateforme médicale, desservira les populations non atteintes dans les zones côtières de la partie ouest de Madagascar. À partir du mois de janvier 2025, il fournira des soins médicaux de qualité dans des endroits inaccessibles au cours des deux prochaines décennies. Le lancement officiel de sa mission aura lieu à Antsiranana le 21 décembre prochain.

L'on sait que grâce à sa modernisation et sa capacité à se déplacer dans les zones côtières et même en amont des rivières, il peut également fournir des cliniques satellites aux communautés qui n'ont aucun autre accès à l'aide médicale. Island Reach est équipé de petits blocs opératoires ainsi que de cliniques dentaires, d'unités d'ophtalmologie et de dispensaires dans les cales des navires. En outre, ce navire-médical dispose de matériels dessalinisateurs pour transformer l'eau de la mer en eau douce.

Cette arrivée d'Island Reach dans les eaux malgaches est le fruit d'une longue démarche de l'ONG Mercy Ministries. Ce dernier a eu l'intention d'offrir ce navire à Madagascar, de le réimmatriculer et d'employer des marins locaux dans son partenariat avec leur entité maritime nationale.

«Ayant fait confiance au Seigneur pendant plus de dix ans pour un navire qui nous permettra de fournir des soins médicaux à ceux qui ont peu ou pas accès à de tels services, l'équipe est enthousiaste et attend avec impatience l'arrivée du navire. Maintenant, Dieu a exaucé nos prières», a affirmé Francis Adja, directeur de Mercy Ministries à Madagascar. Il a ajouté que la Bonne Nouvelle sous-tend tout ce que son organisation fait et qu'elle partage l'histoire transformatrice de l'Évangile dans chaque communauté qu'elle sert.

Accueil chaleureux

Selon ses explications, l'organisation a déjà travaillé pendant dix ans dans la partie est de la Grande Île, plus précisément dans la région d'Analanjirofo, où elle a pu gérer jusqu'à cinquante et une cliniques de soins de santé primaires avec des agents de soins de santé primaires supervisés par des médecins.

Les autorités locales, conduites par le secrétaire général du gouvernorat Picot Jacques Benjamin, lui ont réservé un accueil chaleureux lors d'une simple cérémonie tenue au quai du port, précédée d'une séance de prière et animée par un groupe évangélique dénommé «Mbola Tsara». Cette cérémonie a vu la présence de l'équipage du bateau et de celle de l'ONG Ywam Ships, conduits par sa présidente Elaine Leakey. Mention particulière pour la présence du directeur général du ministère de la Santé publique, Dr Rivomalala Rakotonavalona.

Une visite à bord du bateau a terminé cette cérémonie.