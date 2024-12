Madagascar: Rugby à XV/TOP 12 - L'Uscar relève le défi au FT Manjakaray

Les matchs comptant pour la dixième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, appelée aussi Top 12, se poursuivent. L'Uscar de la Commune urbaine défiera le FT Manjakaray, champion de Madagascar en titre, à partir de 15 heures ce dimanche au stade Makis Andohatapenaka.

Dans l'histoire des rencontres entre les deux clubs, ces trois dernières années, le FTM mène en termes de victoires 2-0 : 56-35 le 12 septembre 2021 et 40-24 le 23 avril 2023. Depuis ces deux dernières défaites, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et le club de la Commune Urbaine s'est métamorphosé et devient très compétitif.

Actuellement, l'Uscar est une équipe redoutable et devient une machine à gagner. Le club occupe la cinquième place du classement provisoire publié par Malagasy Rugby après neuf journées de compétition. Il totalise 29 points avec un goal-average de +24, ce qui conforte sa place devant TAM Anosibe , même en cas de défaite dimanche.

En neuf sorties, l'Union sportive et culturelle d'Antananarivo-Renivohitra a enregistré six victoires et a encaissé trois défaites. En ouverture du championnat national le 24 mars, l'Uscar s'est inclinée lourdement sur le score de 18-63 devant les militaires du Cosfa.

Le 9 juin, les rugbymen de la Commune urbaine d'Antananarivo ont trébuché devant TF Ankasina sur le score de 16-29 au dernier moment. Pareille déconvenue devant TFM Ankasina sur le score de 17-26, le 27 octobre dernier.

En termes de victoires, l'Uscar a battu TAM Anosibe sur le score de 19-15 le 23 juin, puis a écrasé FTBA Andohatapenaka sur le score de 67-20 le 21 juillet. Le 1er septembre, l'Uscar a surclassé UAS Cheminot 49-37. Le club de Mang'Art de Manjakaray a été la victime le 15 septembre, battu sur le score de 32-50, puis la Savonnerie Tropicale Milalao, 32-35 le 29 septembre. La dernière équipe à succomber face à l'Uscar a été le club de 3FB, battu sur le score de 30-37 le 13 octobre.

Pour Tojo Randrianatoandro, coordonnateur du club de l'Uscar, a donné son point de vue : le FT Manjakaray figure parmi les meilleures équipes de Madagascar. Contre eux, il faut jouer tranquillement et sans pression, car les dirigeants de l'Uscar se rangent derrière le club.

« Nous comptons aller le plus loin possible. Affronter FT Manjakaray ce dimanche n'est qu'une étape à franchir. Nous avons déjà donné les moyens nécessaires à nos joueurs : travail, motivation, rafraîchissement..., et il appartient à ces joueurs de donner le maximum pour avoir de bons résultats », confie le coordonnateur.