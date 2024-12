Madagascar: Exposition - Les héros de la vaccination à l'honneur

Plusieurs enfants ne sont pas immunisés contre les maladies évitables par la vaccination, dans la région Vakinankaratra. « Jusqu'en fin septembre 2024, la région a enregistré une faible proportion de rattrapage des enfants zéro dose due à une faible performance de la vaccination de routine », selon le communiqué du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), dans le cadre du vernissage de l'exposition photos « Humainement possible - vaccination pour tous » dans la Ville d'Eaux, Antsirabe, hier.

Madagascar reste l'un des pays au monde comptant le plus grand nombre d'enfants n'ayant reçu aucun des vaccins recommandés. Plus d'un million d'enfants de moins de cinq ans sont dans cette situation, entre 2019 et 2023, selon l'Unicef.

Ces photos mettent en scène les héros et héroïnes de la vaccination qui se battent pour atteindre et vacciner chaque enfant à travers le pays, la détermination des communautés et des acteurs de la santé, le déroulement des campagnes de riposte et les stratégies de vaccination ainsi que les parents engagés toujours prêts à faire vacciner leurs enfants. Elles devraient encourager les parents à vacciner leurs enfants. Cette exposition vise à sensibiliser le public sur l'importance de la lutte contre la poliomyélite, la promotion de la vaccination de routine et le rattrapage des enfants zéro dose ou n'ayant reçu aucune dose de vaccins et sous-vaccinés.