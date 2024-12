Madagascar: Concours 'Graine de star' - La représentante d'Antsiranana remporte le prix *** Pactella

Jeudi soir, la scène de Taxi Be Antanimena a vibré au rythme des voix des jeunes talents malgaches lors de la cinquième édition du concours «Graine de Star» Après une série de compétitions locales dans différentes régions, Pactella, la talentueuse représentante d'Antsiranana, a été couronnée grande gagnante du concours, face à trois autres finalistes venus de la capitale, de Toamasina et de Nosy Be.

Les membres du jury, composés de Big Mj, Lianah, Malm et Stéphanie, ont évalué les candidates selon des critères stricts : la justesse de la voix et la présence scénique. Pactella a su se distinguer en offrant une prestation impeccable qui a conquis le jury. «C'est mon premier concours de chant, et je suis tellement heureuse d'avoir gagné. Je pense que ma puissance vocale et ma présence sur scène m'ont permis de me démarquer. Lors de la finale, je me sentais comme une reine sur scène, totalement à l'aise», confie la jeune lauréate, étudiante en Environnement en 5e année.

En remportant ce prestigieux concours, Pactella a décroché un prix de 10 000 000 ariary ainsi qu'une collaboration avec Big Sound Studio pour l'enregistrement de son premier EP. Une belle récompense pour cette jeune artiste qui n'en est qu'à ses débuts, mais qui nourrit de grandes ambitions musicales. «Je chante depuis l'âge de 4 ans, et je sais maintenant que ma vie est dans la musique», ajoute-t-elle.

La soirée a été marquée par des performances exceptionnelles, dont celle de l'invité surprise D-Lain, qui a interprété son titre «Misengisengy» aux côtés des quatre membres du jury, suivi par Lianah avec sa chanson «Tano tsara». À noter que trente-deux candidats étaient en compétition dans chaque ville au départ, et seuls les meilleurs ont eu la chance de se retrouver en finale à Antananarivo, où le talent de Pactella a brillé parmi la crème des talents vocaux de Madagascar.