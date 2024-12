Madagascar: Concert au Palais - Reko Band prépare un truc

Reko Band s'apprête à monter sur la scène du palais des sports Mahamasina le 22 décembre pour un méga-concert, promettant une expérience professionnelle.

Après cinq années de succès et de fidélité avec ses fans, Reko Band s'apprête à marquer un tournant dans sa carrière musicale. Le 22 décembre, le groupe se produira au palais des sports Mahamasina pour un concert exceptionnel qui s'annonce inoubliable. Fort de plusieurs dates mémorables à Antsahamanitra et au Ccesca Antanimena, Reko Band poursuit son ascension en visant le sommet avec ce méga-concert, pour la première fois. L'équipe de Fy Rasolofoniaina a répété hier dans son studio à Ampandrana. Un medley de leurs titres les plus emblématiques, dont «Tiako Ianao», «Mitonia» et bien d'autres, a été tourné en vidéo pour annoncer ce spectacle.

Au-delà de la musique, ce concert se veut un spectacle total, une véritable performance visuelle et sonore. « Nous sommes à notre huitième répétition, chaque étape étant minutieusement préparée, de la création à la mise en scène. Nous sommes prêts, mais nos invités et nos techniciens qui ont besoin de faire une répétition intense. Ce ne sera pas seulement un concert, mais une expérience unique pour les yeux et les oreilles », explique Fy Rasolofoniaina lors d'une répétition dans un studio plongé dans une atmosphère un peu sombre, où les éclairages dorés viennent ajouter une touche d'élégance à l'entraînement du groupe.

De nombreuses surprises

Les notes sont déjà parfaitement maîtrisées, mais Reko Band continue de peaufiner les derniers détails, notamment au niveau des arrangements. Quelques titres vont subir des ajustements pour garantir une ambiance chaleureuse et dynamique, lors d'un spectacle de 2h 30 qui s'annonce épique. Le groupe promet également de nombreuses surprises, avec des invités spéciaux et des éléments visuels spectaculaires, dont un grand écran pour projeter les paroles des chansons, afin que le public puisse chanter en choeur.

Ce concert marque la fin du Reko Tour, une tournée qui marque la célébration de leurs 5 ans de scène, qui a permis au groupe de se produire à travers toute la Grande Île et même au-delà. Au cours de cette tournée, Reko Band a également lancé le Reko Book, un projet éducatif qui a permis de faire découvrir la musique et de partager des livres avec les enfants dans des villes comme Antsirabe, Moramanga et Mahajanga. « Nous cherchons toujours à apporter quelque chose d'unique dans ce que nous faisons, c'est cela l'esprit Reko », souligne Fy Rasolofoniaina. Et pour ce concert au palais des sports, il n'y a aucun doute. Reko Band sera prêt à offrir un spectacle à la hauteur de ses ambitions.