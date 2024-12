Madagascar: Paix et stabilité - Des journalistes formés à la couverture parlementaire

Une initiative au service de la démocratie. Telle est la portée de la formation de journalistes organisée par la Commission de l'océan Indien (COI), dans le cadre du projet «gouvernance, paix et stabilité». Une formation qui s'est tenue à Antananarivo du 2 au 6 décembre.

La formation vise à renforcer le professionnalisme dans la couverture médiatique des activités de l'Assemblée nationale de Madagascar. Une cérémonie s'est tenue au Carlton Anosy, hier, pour marquer la clôture de la semaine de formation des trente journalistes issus de plusieurs villes du pays. Un événement en présence d'Edgard Razafindravahy, Secrétaire Général de la COI, et Augustin Andriamananoro, vice-président de l'Assemblée nationale pour la province d'Antananarivo.

«C'est avec un grand plaisir que je clôture cette formation, qui marque une étape importante pour vous, journalistes, et pour notre démocratie. En tant qu'homme de médias, je mesure pleinement l'importance de votre rôle. Vous êtes les relais entre les institutions et les citoyens. Vous donnez vie aux débats, éclairez les enjeux, et contribuez à renforcer la confiance entre le peuple et ses représentants. L'Assemblée nationale, pilier de notre démocratie, incarne la voix des citoyens. Les décisions qui y sont prises touchent directement la vie de chacun. Votre mission est de rendre ces décisions visibles, claires et utiles pour tous», déclare alors Edgard Razafindravahy.

Compréhension

«Pareille initiative renforce les relations entre les institutions et les citoyens. Il est en effet du devoir des journalistes de donner des informations fiables aux citoyens, surtout face à l'essor des réseaux sociaux», soutient pour sa part Augustin Andriamananoro. Financée par l'Agence française de développement (AFD), cette formation s'inscrit dans une démarche visant à améliorer la compréhension des institutions démocratiques par les journalistes des pays membres de la COI pour qu'ils puissent mieux informer le public.

À travers cette formation, les participants ont acquis des compétences essentielles pour couvrir les travaux parlementaires avec rigueur, tout en respectant les principes éthiques et déontologiques de leur profession. «Je remercie chaleureusement l'Assemblée nationale et l'AFD pour leur appui, et je vous félicite, journalistes, pour votre engagement. Votre travail a un impact réel. Je ne peux que vous encourager à continuer à poser des questions, à informer avec rigueur et à rendre nos démocraties plus fortes», conclut le Secrétaire Général de la COI.